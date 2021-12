Eventos esportivos e paradas LGBTs irão provocar interdições neste domingo

Oito eventos irão provocar interdições em ruas e avenidas de Salvador neste domingo, 8, tanto no período da manhã como à tarde. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), haverá bloqueios nos bairros da Liberdade, Plataforma e Engomadeira por conta de paradas voltadas ao público LGBT e simpatizantes.

Já na Barra, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e na avenida Octávio Mangabeira terão atividades de ciclismo e corridas. Em Nazaré, no Centro da cidade, terá evento religioso. Confira:

>> Desafio ciclístico de Salvador – Das 5h às 11h, o trânsito será interditado no CAB na Avenida 1, próximo à alça do viaduto Engenheiro Leonel Brizola, sentido Assembleia Legislativa da Bahia; na Avenida 2, sentido Avenida 5, em frente à Sefaz; na Avenida 3, após a Igreja Ascensão do Senhor; na Avenida 5, nas confluências com as Avenidas 1, 2, 3, 4. Os motoristas terão opção a avenida Paralela, Avenida 4, avenida Ulisses Guimarães e poderão usar o viaduto Engenheiro Leonel Brizola como opção de retorno.

>> Circuito Eu Amo Correr (etapa fantasy) – Das 6h às 10h, o tráfego será interditado na avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre a Pituba e o Corsário. Os veículos que saem da Pituba terão como opção o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan, a rua Arthur de Azevedo Machado e as avenidas Tancredo Neves, Paralela, Orlando Gomes e Octávio Mangabeira.

>> Circuito Banco do Brasil de Corridas – Das 6h às 10h, o tráfego será interditado na Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, mas desta vez entre o Corsário Center e o retorno situado próximo ao acesso à avenida Professor Orlando Gomes, passando pela faixa à direita do retorno da avenida Orlando Gomes e o Habib’s de Piatã e na faixa à esquerda, sentido Pituba, no trecho compreendido entre o retorno em frente ao Sesc e o retorno próximo à Academia Hammer. A opção para quem sai da Pituba será seguir em frente ao Restaurante Cubanakan, rua Arthur de Azevedo Machado e as avenidas Tancredo Neves, Paralela, Orlando Gomes e Octávio Mangabeira.

>> Quarta Caminhada Outubro Rosa – A partir das 7h30, o tráfego será progressivamente interditado na faixa à direita da avenida Oceânica, sentido Barra, no trecho entre a Farmácia Zero Hora e o Clube Cabana da Barra.

>> Oitava Parada Gay da Liberdade – Das 12h às 21h30, o trânsito será modificado na rua Lima e Silva, principal do bairro, entre o Largo da Lapinha e antes da rua Pero Vaz. A opção de tráfego será seguir pela rua Lima e Silva (no início do via) e depois pegar a rua Pero Vaz, rua Conde de Porto Alegre (IAPI), largo do Tamarineiro, rua Saldanha Marinho, largo do Queimado e largo da Soledade.

>> Nona Caminhada Gay de Plataforma – A partir das 13h, o tráfego de veículos será progressivamente interditado na rua dos Ferroviários, largo São João do Cabrito, rua do Jenipapeiro, rua Chile, praça Quinze de Abril, rua Volta do Tanque, rua Úrsula Catharino e praça São Braz / Plataforma.

>> Quarta Parada LGBT da Engomadeira – Das 14h às 22h, o trânsito será interditado na rua da Engomadeira / largo do final de linha da Engomadeira.

>> Procissão Luminosa – A partir das 17h30, no bairro de Nazaré, terá interdição progressiva em uma faixa da praça Conselheiro Almeida Couto, ladeira do Hospital, rua do Limoeiro, rua Bela Vista do Cabral, rua do Cabral, ladeira do Hospital e da praça Conselheiro Almeida Couto.

