Eventos alteram trânsito no domingo

Por conta da realização de quatro eventos neste domingo, 24, o tráfego será interditado em algumas vias de Salvador. O acesso de moradores será permitido mediante comprovação de endereço, através de contas de telefone, água ou energia elétrica.

Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vão orientar os motoristas. Confira as mudanças:

Caminhada do Hospital Geral João Batista Caribé

O evento vai interditar, de forma progressiva (uma faixa das vias) a Avenida Afrânio Peixoto (saída do Hospital Geral João Batista Caribé), a partir das 8h, e a Rua Dr. Eduardo Dotto (chegada à Praia de Tubarão).

1ª Corrida dos Comerciários

Realizada no Comércio, vai gerar interdição da pista do lado direito da Avenida da França (via que margeia os galpões da Codeba), no trecho compreendido entre a Rua Estado de Israel e o Centro Náutico da Bahia, das 6h às 10h; e também da Avenida Lafayette Coutinho (Contorno), em ambos os sentidos do trecho entre a Praça Visconde de Cayru e o Viaduto Reitor Miguel Calmon.

Como opção de tráfego, os veículos que vêm da Avenida da França, com destino à Cidade Alta ou Av. Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), terão como opção de tráfego seguir pela pista da esquerda da Avenida da França, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, Ladeira da Montanha e Rua Carlos Gomes. Já os que transitam da Avenida Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela) com destino à Cidade Baixa, poderão seguir do Viaduto Reitor Miguel Calmon para o Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro, Praça da Piedade, Avenida Joana Angélica, Praça Conselheiro Almeida Couto (acesso ao mergulho), Avenida Presidente Castelo Banco e Aquidabã, chegando ao Túnel Américo Simas. Para os veículos que têm como destino a Rua da Conceição da Praia, a opção de tráfego é, da Praça Castro Alves seguir para a Rua Chile, Rua Pau da Bandeira, Ladeira da Montanha, chegando à Ladeira da Conceição da Praia. O acesso aos veículos com destino ao Centro Náutico da Bahia está garantido, pela Avenida da França.



Vamos Ver o Pôr do Sol em Humaitá

Com show da banda Jammil, o projeto acontece na Ponta do Humaitá. Para o evento, o tráfego de veículos será interditado na Rua Monte Serrat / Ponta do Humaitá, entre 10h e 19h.

Bloco da Saúde - III Pré Carnaval de São Cristóvão

A partir das 12h, o tráfego será interditado progressivamente (uma das faixas das vias) nas seguintes ruas de São Cristóvão: Lauro de Freitas (saída em frente à Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes); Coronel Manoel Ramos Deiró e Santo Antônio (chegada na Praça São José).

