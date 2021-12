Eventos alteram trânsito no Dique do Tororó e no Candeal neste domingo

Os motoristas devem ter atenção na região do Dique do Tororó e no bairro do Candeal, em Salvador, neste domingo, 19. O trânsito estará interditado para eventos que vão acontecer nas regiões.

No Dique, a partir das 7h, haverá interdição progressiva para a Caminhada Solidária. O trajeto será da avenida Presidente Costa e Silva até a Vasco da Gama, passado pela praça João Mangabeira e pelo viaduto Rômulo Almeida.

No Candeal, o tráfego será totalmente interditado das 14h às 21h, para a festa "Candeal Fan Fest com Bitgaboott".

