Eventos alteram trânsito neste domingo em Salvador

Três eventos provocam alteração do tráfego em Salvador, no domingo, 31. Mudanças acontecem na orla, entre a Barra e o Rio Vermelho, e nos bairros do Comércio e Fazenda Grande do Retiro. As informações são da Superintendência de Trânsito de Salvador.

A 3ª Corrida Santiago de Compostela provocará interdição do tráfego na Av. Oceânica (orla), das 4h30 ao meio-dia, entre o Barra Center e a curva da Paciência (Rio Vermelho), também na faixa da direita da Rua da Paciência (sentido Itapuã) até o Largo de Santana, seguindo por toda a via até o Largo da Mariquita. As opções de tráfego são, no sentido Rio Vermelho-Barra, seguir pela Rua Eurycles de Matos, que dá acesso à Av. Anita Garibaldi, seguindo pela Rua Adhemar de Barros, Rua N e Rua Professor Sabino Silva.

Já no sentido Ladeira da Barra - Ondina, os veículos devem seguir pela Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Bournier e Largo do Chame-Chame, até alcançar a Av. Centenário. Veículos provenientes da Av. Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho devem seguir pelaTravessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência (sentido Ondina), Rua Eurycles de Mattos e Av. Anita Garibaldi.

Comércio

Para a 3ª Etapa do Campeonato Baiano de Triathlon 2016 haverá interdição do tráfego no Comércio. A pista à direita na Av. da França terá bloqueio entre a Rua Estado de Israel e o Centro Náutico da Bahia, das 05h às 13h. Na Av. Contorno (Av. Lafayette Coutinho), a interdição será no sentido Barra, entre a Praça Visconde de Cayru e o Solar do Unhão, no mesmo horário.

Haverá desvio do tráfego da Contorno, no sentido Mares, em frente ao 2º Distrito Naval, para a Rua da Conceição da Praia. Os veículos que circulam pelo trecho interditado da Av. da França terão como opção seguir pela pista da esquerda, acessando a Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins, até a Ladeira da Montanha.

Fazenda Grande do Retiro

Já para a realização do Projeto Cultura da Paz, o trânsito será progressivamente interditado, a partir das 13h, no bairro de Fazenda Grande do Retiro. Em apenas uma faixa de tráfego, serão bloqueadas as seguintes vias: Rua Melo Moraes Filho, com saída de cortejo do Largo do Ponto Farol, Rua das Pitangueiras, Rua Orozi, com chegada no fim de linha de Fazenda Grande do Retiro, onde será interditado o tráfego entre 14h e 18h.

