Eventos alteram trânsito neste domingo em Salvador

A realização de eventos alterou o trânsito e o estacionamento em diferentes bairros da cidade neste domingo, 19. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) as mudanças foram:

Na Orla, o trecho compreendido entre a Pituba e o Rio Vermelho terá o tráfego interditado entre 5h e 10h, na faixa à esquerda da Av. Octávio Mangabeira (saída no bolsão de estacionamento do Jardim dos Namorados, situado próximo à Churrascaria Villas Grill), Largo de Amaralina, Av. Amaralina, Praça dos Ex-Combatentes e Rua Marquês de Monte Santo (até a Rua da Fonte do Boi). O motivo é a realização do 5º Circuito de Corridas Farmácias Pague Menos - Etapa Salvador.

Com o passeio ciclístico Salvador Vai de Bike Pelo Fim do Câncer de Mama, que acontece entre o Jardim de Alah e o bairro de Ondina, fica proibido a circulação e o estacionamento de veículos, das 4h às 13h, na Av. Octávio Mangabeira - sentido Itapuã, no bolsão de estacionamento situado defronte ao Bambara / Jardim de Alah.

Desde as 7h30, também está proibido o tráfego nas seguintes vias: Av. Octávio Mangabeira - sentido Itapuã (saída no bolsão de estacionamento situado defronte ao Bambara / Jardim de Alah), retorno situado nas imediações do Posto BR, Av. Octávio Mangabeira - sentido Pituba, Rua Fernando Menezes de Góes, Av. Manoel Dias da Silva, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência, Av. Oceânica - sentido Barra (retorna nas imediações da Av. Adhemar de Barros), Av. Oceânica - sentido Pituba, Rua da Paciência, Largo de Santana, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Praça dos Ex-Combatentes, Av. Amaralina, Largo de Amaralina, Av. Octávio Mangabeira - sentido Itapuã (chegada no bolsão de estacionamento situado defronte ao Bambara / Jardim de Alah).

O acesso aos residentes e/ou domiciliados às vias interditadas está assegurado mediante comprovação de endereço, por meio de contas de telefone, água, energia elétrica, etc. O tráfego voltará ao normal assim que as condições locais permitam.

Estacionamento



Proibida a circulação e o estacionamento de veículos no estacionamento situado ao lado da Praça Wilson Lins, na Pituba, desde as 5h de quinta-feira, 16, até às 12h de segunda-feira, 20, para a realização da Feira da Integração.

Ainda neste domingo, entre 8h e 10h, agentes da Transalvador estarão monitorando o tráfego de veículos no entorno do Porto da Barra, com o intuito de coibir a incidência de estacionamento irregular e auxiliar na realização do Projeto Mar de Rosa / Outubro Rosa.

