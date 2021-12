Eventos alteram trânsito na Pituba e no Nordeste no fim de semana

O trânsito será modificado neste sábado, 29, na Pituba, onde acontece a largada do Rallye do Batom , e neste domingo, 30, no Nordeste de Amaralina, para a realização do 5º Arrasta Jegue Solidário e Beneficente.

De acordo com informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o estacionamento e a circulação de veículos serão proibidos das 5h às 10h de sábado, no entorno do Jardim dos Namorados, na Pituba, e na via marginal à avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã.

No domingo, a interdição acontece no Nordeste de Amaralina, na faixa direita das ruas Reinaldo de Matos, Cristóvão Ferreira e do Norte, a partir das 14h.

A Transalvador informou que, durante os dois eventos, o órgão vai monitorar o trânsito para evitar interferências negativas no tráfego.

