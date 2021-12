Eventos alteram trânsito na cidade neste fim de semana

Diferentes pontos da cidade sofrem alteração de tráfego neste sábado, 12, e domingo, 13, em decorrência de eventos públicos, informa a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A Feira da Cidade, que ocorre durante o fim de semana, provoca interdição do tráfego de veículos na rua Monte Serrat / Ponta do Humaitá, entre 9h e 16h30.

Para o evento "Vamos ver o pôr do sol em Humaitá", somente no domingo, provocará interdição no mesmo local, entre 16h30 e 22h.

Já para a realização da "II Caminhada para a Vida", o tráfego será interditado progressivamente a partir das 16h deste domingo, em uma faixa da avenida Oceânica, entre o Farol da Barra e a avenida Adhemar de Barros (Ondina).

Parada Gay e Feira

Segundo a Transalvador, está sendo monitorado o tráfego de veículos na avenida Centenário (nas imediações do Shopping Barra) para a realização da Feira de Negócios da Diversidade neste sábado, das 9h às 18h.

No Largo do Campo Grande, por conta da 14ª Parada Gay da Bahia (veja programação), será proibido o estacionamento de veículos, a partir das 17h deste sábado. Nesta mesma região será interditado o tráfego de veículos, das 22h deste sábado às 23h do domingo. A interdição do tráfego também acontecerá em frente ao Teatro Castro Alves.

Os veículos que trafegam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego as ruas Araújo Pinho, Dr. Augusto Viana e João das Botas.

Será proibido o estacionamento de veículos nas vias: rua Forte de São Pedro, avenida Sete de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), praça Castro Alves, ladeira da Montanha e nas ruas Carlos Gomes e Senador Costa Pinto.

Os veículos que trafegam pela ladeira da Montanha terão como opção a avenida Lafayette Coutinho (Contorno) e rua Banco dos Ingleses.

A Transalvador assegura o acesso dos residentes nas vias interditadas, mediante comprovação de endereço, por meio de contas de telefone, água e energia elétrica.

