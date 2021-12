Eventos alteram trânsito na capital baiana

Na manhã deste domingo, 29, quando Salvador completa 466 anos, eventos alteram o trânsito em diversos pontos da cidade. No Campo Grande, o tráfego de veículo segue paralisado desde as 6h até as 9h, por conta da Procissão de Ramos, que também fechou o fluxo de veículos nos trechos entre a Praça Castro Alves, Avenida Sete de Setembro, Praça da Piedade e a Rua do Chile, além da Ladeira da Montanha, das 7h ás 12h.

No Dique o trânsito segue interditado até as 13h desse domingo, por conta do projeto Ruas de Lazer, que é realizado todo final de semana. Além disso, eventos do Festival da Cidade, que comemora os 466 anos da capital, fecham vias na Rua Aterro do Joanes, Praça do final de linha Prainha do Lobato, das 17h às 22h, por conta do evento Boca de Brasa, com oficinas de teatro, audiovisual e danças urbanas. Além disso, fica proibido o estacionamento durante esse domingo na extensão de três vagas situadas em frente à Igreja da Boa Viagem/Ponta do Humaitá, das 5h às 19h.

De acordo com informações da Transalvador, o acesso de moradores ao local será assegurado mediante comprovação de endereço, através de contas de água, luz e telefone.

<GALERIA ID=19914/>

