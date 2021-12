Eventos alteram trânsito em seis pontos de Salvador neste fim de semana

Eventos que acontecem neste fim de semana em Salvador alteram o tráfego em seis regiões. As modificações ocorrem entre esta sexta-feira, 2, e domingo, 4.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), as mudanças serão realizadas em Santo Antônio Além do Carmo, no centro da cidade, na Cidade Baixa, no subúrbio, na Pituba e no Itaigara.

Festival

Nesta sexta, das 18h às 22h, e no sábado, das 17h às 21h30, as interdições ocorrerão na Ladeira do Baluarte, rua Direita de Santo Antônio, entre o largo de Santo Antônio Além do Carmo e a ladeira do Boqueirão, rua dos Carvões, rua dos Ossos, travessa dos Perdões, travessa Bahia. No domingo, a interdição será das 14h às 22h, na rua da Penha – Ribeira, trecho do fim de linha.

Lavagem

Interdição progressiva do tráfego de veículos, no sábado, a partir das 15h, no centro da cidade, para a “Lavagem do Beco”, que passará pela Travessa Salvador Píres, saída em frente ao Sebrae, Av. Sete de Setembro, travessa Jonatas Aboti, rua Carlos Gomes, largo dos Aflitos, praça Mirante dos Aflitos, largo dos Aflitos, rua Carlos Gomes, rua Horácio César, Av. Sete de Setembro, travessa Salvador Píres, com chegada em frente ao Sebrae.

Caminhada

A “Caminhada Penitencial” altera o trânsito e proíbe estacionamento na Cidade Baixa e no subúrbio, no domingo. O estacionamento e circulação de veículos estarão proibidos na rua da Conceição da Praia, Cidade Baixa, das 5h às 08h30; enquanto na ladeira do Bonfim e praça Senhor do Bonfim, o estacionamento e circulação de veículos estarão também proibidos, das 8h30 às 12h.

Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 6h30, na Av. Afrânio Peixoto/Suburbana (Lobato – saída da Paróquia Nossa Senhora das Dores), rua Luiz Maria, praça Teive e Argolo, rua do Imperador, largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, praça Irmã Dulce, Av. Dendezeiros do Bonfim, ladeira do Bonfim, largo do Bonfim.

A partir das 8h30, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos nas seguintes vias: praça Visconde de Cayru, rua da Bélgica, rua Miguel Calmon, praça Almirante Riachuelo, Av. Jequitaia, largo da Calçada, rua Fernandes Vieira, rua José Martins Tourinho, largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, praça Irmã Dulce, Av. Dendezeiros do Bonfim, ladeira do Bonfim e largo do Bonfim.

Corrida

Haverá interdição progressiva no tráfego de veículos a partir das 7h, no domingo, nos bairros da Pituba e do Itaigara, iniciada na Av. Antônio Carlos Magalhães (saída em frente ao Parque da Cidade, sentido orla), com retorno no posto dos Namorados (sentido Iguatemi).

Os participantes seguem o percurso pela Av. Paulo VI (primeiro retorno à esquerda após o Hiper Posto), rua Wanderley de Pinho, Av. Paulo VI, rua Edith Gama e Abreu, rua das Hortências, Av. Paulo VI, rua das Dálias, rua Guillard Muniz, rua das Angélicas, rua Alexandre Humboldt, rua das Hortências, praça Ana Lúcia Magalhães (acessa o primeiro retorno à esquerda / próximo ao Módulo Policial), rua Padre Manuel Barbosa, rua Florentino Silva, rua General Antônio Sampaio, rua Érico Veríssimo, rua Sílvio Valente, Av. Antônio Carlos Magalhães (Via Marginal / Shopping Itaigara), rua Rubens Guelli (chegada em frente ao Empresarial Itaigara).

adblock ativo