Eventos alteram trânsito em Salvador no domingo;confira

Eventos fazem com que o trânsito de Salvador tenha vários pontos de intervenção neste domingo, 21, realizados pela Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

Em função da "Corrida de Pedestrianismo/Circuito das Estações Adidas - Etapa Primavera", a ser realizada no trecho compreendido entre os retornos localizados em frente ao restaurante Bambara e próximo ao Babagula, a Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, será interditada das 5h às 11h.

Será proibido o tráfego de veículos, das 6h30 às 8h30, na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba, no trecho compreendido entre a Av. Simon Bolívar e o retorno em frente ao Restaurante Bambara. Os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego as seguintes vias: Rua Arthur de Azevedo Machado - Costa Azul, avenidas Tancredo Neves, Luis Viana e Pinto de Aguiar.

Linhas de Ônibus

A opção de tráfego para as linhas de ônibus que partem do Costa Azul, com destino a Itapuã, será pelas ruas Adelaide Fernandes da Costa, Arthur de Azevedo Machado, avenidas Tancredo Neves, Paralela e Pinto de Aguiar, de onde deverão seguir normalmente.

As linhas de ônibus, com destino à Boca do Rio deverão transitar pela Av. Otávio Mangabeira, Rua Arthur de Azevedo Machado, Av. Tancredo Neves e, entrando no acesso ao Centro de Convenções, seguir pela Rua Antônio Coelho (Boca do Rio) e seguir o seu itinerário normal.

Para o "Passeio Ciclístico da Primavera", o órgão municipal fará a interdição progressiva de veículos a partir das 7h em uma faixa de tráfego das seguintes vias: Av. Presidente Costa e Silva (saída em frente à Arena Fonte Nova), Praça João Mangabeira, Av. Centenário, Praça Lord Cochrane, Av. Anita Garibaldi, Rua Lucaia, Av. Juracy Magalhães Jr, Av. Vasco da Gama (chegada na Arena Fonte Nova).

Por conta da "Caminhada de Rua de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência", de funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade Núcleo Regional Bahia, a partir das 8h, a Transalvador fará uma interdição progressiva em uma faixa de tráfego da Av. Oceânica (trecho entre o Clube Espanhol e a Av. Adhemar de Barros - Ondina).

Em virtude da realização do "Evento Evangélico", a partir das 14h, o órgão fará alterações no tráfego de veículos no Doron, nas vias: Final de Linha do Doron, Rua Cledenor Soares; Rua Eugênio Ribeiro; Av. Edgard Santos; Rotatória do Juliano Moreira; Av. Edgard Santos (chegada em frente à Cesta do Povo).

O acesso aos residentes e/ou domiciliados nas vias interditadas será mediante comprovação de endereço, através de contas de telefone, água, entre outros.

