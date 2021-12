Eventos alteram trânsito em Salvador neste final de semana

Devido a diversos eventos na capital baiana neste sábado, 25, e domingo, 26, o tráfego de veículos será alterado com mudanças temporárias nas vias dos bairros Campo Grande, Costa Azul, Pau da Lima, Pernambués e Sussuarana. As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

No sábado, haverá apenas interdição do tráfego de veículos no bairro de Sussuarana, a partir das 18h. A ação acontece devido a Caminhada da Paz. O evento passará pela Avenida Ulisses Guimarães, com saída em frente ao Supermercado Todo Dia, Rua Antônio de Freitas, com chegada no Final de Linha de Sussuarana Velha.

Já no domingo, quatro eventos alteram o tráfego na capital. O primeiro deles, a 22ª Corrida dos Bancários, que acontece no bairro do Costa Azul. Haverá interdição das 6h às 10h, na Rua Adelaide Fernandes da Costa, no trecho entre o Clube da Braskem e o Parque Costa Azul. Outro trecho interditado é a Avenida Professor Magalhães Neto, na pista sentido Orla, a partir da Avenida Tancredo Neves, com desvio para a Via Marginal e interdição da pista no sentido Paralela. Nele, o bloqueio será das 7h às 8h.

Os veículos provenientes da Rua José Peroba com destino à Orla terão como opção de tráfego o desvio pela Rua Dr. Boureau, Rua Adelaide Fernandes da Costa e Avenida Octávio Mangabeira. Já os que vierem da Orla com destino à Avenida Tancredo Neves, terão como opção de tráfego a Rua Arthur de Azevedo Machado e Avenida Tancredo Neves. Os veículos vindos da Av. Tancredo Neves sentido Orla, terão como opção de tráfego a Via Marginal da Av. Prof. Magalhães Neto.

Também haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 07h, na Rua Adelaide Fernandes da Costa (trecho a partir do Parque Costa Azul), Av. Octávio Mangabeira (entre o Parque Costa Azul e a Avenida Prof. Magalhães Neto) e Rua José Peroba.

Para a realização do Ensaio do Desfile Cívico para as comemorações da Independência do Brasil, a Transalvador irá promover uma série de alterações neste domingo 26. Haverá proibição da circulação e estacionamento de veículos, das 08h às 11h, na Avenida Sete de Setembro, nas imediações do Largo do Campo Grande, entre a Rua Banco dos Ingleses e o acesso ao Corredor da Vitória. Também entre 8h e 11h, será estabelecido sentido duplo de tráfego, no Largo do Campo Grande, na via que margeia a Praça Dois de Julho - pista em frente ao Teatro Castro Alves.

Haverá proibição do estacionamento de veículos, das 04h às 11h, no Largo do Campo Grande, em ambos os lados da via que margeia a Praça 2 de Julho (trecho entre a lateral do Hotel Sheraton e ao antigo Clube Cruz Vermelha), e no lado direito da Rua Baronesa de Sauípe.

Também no domingo, acontece a 9ª Parada Gay de Pau da Lima. Com isso, haverá interdição das 13h às 20h, em uma faixa de tráfego, na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, saindo do MAXXI Atacado, passando pelas ruas Jayme Vieira Lima, Dr. Arthur Gonzales, e Ten. José Nelson de Almeida, com chegada na Praça Nossa Senhora Auxiliadora.

Por fim, o bairro de Pernambués recebe no domingo, a sua 7ª Parada LGBT. Para a realização do evento, a interdição acontece das 14h às 20h, em uma faixa de tráfego, no Largo da Ventosa, com saída no final de linha, passando pelas ruas Escritor Edson Carneiro e Thomaz Gonzaga, com chegada na Praça Artur Lago.

