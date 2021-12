Eventos alteram trânsito em Salvador neste fim de semana

Devido a diversos eventos na capital baiana neste sábado, 18, e domingo, 19, o tráfego de veículos será alterado com mudanças temporárias nas vias dos bairros da Liberdade, Boca do Rio, Brotas, Graça, Vitória e Pituba. As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Na noite deste sábado, haverá interdição nos bairros da Boca do Rio e Piatã para a realização do circuito de corrida Night Run. As alterações vão das 18h30 às 22h, na avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Multishopping da Boca do Rio e o retorno situado depois do Sesc, com compartilhamentos, na faixa à direita, sentido Itapuã, no trecho entre o retorno situado depois do Sesc e a nova praça de Piatã, e na faixa à esquerda, sentido Pituba, no trecho entre o retorno em frente ao Sesc e a terceira Ponte.

Os veículos em geral, provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego, das 18h30 às 22h, o retorno em frente ao Multishopping da Boca do Rio, avenida Octávio Mangabeira, rua Arthur de Azevedo Machado, no Costa Azul, avenida Tancredo Neves, avenida Luís Viana e avenida Orlando Gomes.

A alteração também ocorre na tarde deste sábado no bairro de Brotas, com interdição do tráfego de veículos, das 16h às 23h, na rua 18 de agosto, próximo a unidade de saúde do Candeal.

Ainda na tarde deste sábado, a 3ª Parada LGBT de Itapuã causará alterações no trânsito na orla. Uma interdição progressiva do tráfego de veículos será feita das 15h às 21h, em uma faixa de tráfego, na rua Aristides Milton, trecho entre a praça da Sereia de Itapuã e o acesso à ladeira do Abaeté, na ladeira do Abaeté e no largo do Abaeté.

Já na manhã deste domingo,19, os bairros da Graça e Vitória terão o fluxo alterado em razão da Procissão de Nossa Senhora da Vitória. A interdição progressiva no tráfego começa a partir das 9h, na rua Carlos Gomes, com saída no largo dos Aflitos, seguindo pela avenida Sete de Setembro, largo do Campo Grande - Corredor da Vitoria, largo da Vitoria -, com chegada na Paróquia Nossa Senhora da Vitoria.

À tarde, a 2ª Parada LGBT de Marechal Rondon altera o trânsito no bairro das 14h às 21h. O desfile passará pela Estrada de Campinas de Pirajá, no trecho entre a rua Artur Orrico (largo de Campinas de Pirajá) e pela rua Vicente Celestino.

No bairro do São Gonçalo do Retiro, também haverá interdição progressiva do tráfego de veículos das 14h às 20h, em razão da 6ª Parada LGBT do São Gonçalo do Retiro. O evento acontecerá na rua direta de São Gonçalo do Retiro, no trecho entre a Embasa e o fim de linha do bairro.

O bairro da Liberdade também terá o trânsito alterado neste domingo por causa da 46ª Corrida Duque de Caxias. Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 6h, iniciada na rua Território do Amapá, com saída na esquina com a avenida Paulo VI, e passando pela avenida Paulo VI, praça Marconi, rua Bahia, avenida Octávio Mangabeira (Jardim dos Namorados, Jardim de Alah, Armação, retorno próximo ao Aeroclube Plaza Show, Armação e Costa Azul), rua Fernando Menezes de Góes, rua Amazonas, avenida Paulo VI e rua Território do Amapá, com chegada no segundo portão da EsAEx / CMS.

A partir das 16h, uma faixa no bairro da Pituba será interditada para passagem da procissão de Nossa Senhora da Assunção, que ocorrerá na rua das Orquídeas, com saída na Igreja Nossa Senhora da Assunção, seguindo pela avenida Paulo VI, rua Gil Eanes, rua das Dálias, rua Alexandre de Humboldt, rua Guillard Muniz, rua das Angélicas e rua das Rosas, com chegada na Igreja Nossa Senhora da Assunção.

adblock ativo