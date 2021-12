Eventos alteram trânsito em Salvador neste fim de semana

A realização de eventos irão alterar o tráfego em Salvador neste sábado, 19, e no domingo, 20, de acordo com a Superintendência de Salvador (Transalvador).

Dos oito eventos que estão programados para o fim de semana, seis ocorrem no domingo. Em razão disso, os candidatos que prestarão o concurso público do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) neste dia devem ficar atentos às mudanças.

No sábado, há eventos programados para o Engenho Velho de Brotas, Itapuã e Bonfim. Já no domingo os eventos ocorrem na Pituba, Armação, Costa Azul, Cabula, Barra, Ondina, Rio Vermelho, São Gonçalo do Retiro, no Centro e Engenho Velho de Brotas.

A realização da 2ª Parada LGBT de Itapuã provocará mudanças no tráfego de veículos no bairro neste sábado, a partir das 15h. As interdições terão início na Sereia de Itapuã, rua Aristides Milton, e segue pela Rua Prof. Souza Brito/Rotatória, Ladeira do Abaeté, até chegar ao Largo do Abaeté.

Já a 2ª Corrida da Leal Academia vai interditar do trânsito para a realização do evento esportivo na avenida Beira Mar, entre a Cabana do Bogary e a Ladeira Porto do Bonfim, das 19h às 20h30. Ainda neste sábado, ocorre outra interdição, a partir das 19h10, nas vias da ladeira do Porto do Bonfim, largo da Baixa do Bonfim, Av. Dendezeiros do Bonfim, Praça Irmã Dulce, Av. Luiz Tarquínio, rua da Imperatriz, largo da Baixa do Bonfim, ladeira do Porto do Bonfim.

Também no sábado a realização da Cruzada pela Paz provocará alterações no fluxo de veículos nas imediações do Engenho Velho de Brotas. A interdição acontece na rua Almirante Alves Câmara, das 19h às 22h, e no domingo, das 10h às 22h.

Para o evento esportivo Corrida Duque de Caxias, neste domingo, a interdição do tráfego ocorre no bairro da Pituba, a partir das 6h30. O retorno dos participantes será próximo ao antigo Aeroclube, seguindo por Armação, Costa Azul, e rua Fernando Menezes de Góes (próxima ao Colégio Integral). Os participantes devem seguir pela rua Amazonas, Av. Paulo VI, com chegada no segundo portão do Colégio Militar de Salvador (CMS). Todas as regiões estarão interditadas.

A comemoração Centro de Parto também interdirá, a partir das 8h, uma faixa da avenida Oceânica, entre o Cristo e o Barra Center.

Já a Festa da Comunidade Graça Divina altera o fluxo de veículos no bairro do Cabula, das 8h às 18h. O trânsito será interditado na rua Antônio Cândido de Lima, no trecho compreendido entre a rua Chácara União e a Alameda Uberaba. O acesso para moradores nas vias interditadas é assegurado mediante comprovação de endereço.

A partir das 14h, deste domingo, a 5ª Parada LGBT do São Gonçalo do Retiro vai ocupar a faixa à direita da rua direta de São Gonçalo do Retiro, com saída das imediações da Embasa, até o fim de linha.

No Centro da cidade, a Procissão Da Padroeira vai bloquear o trânsito, a partir das 9h, em uma faixa das seguintes vias: Largo dos Aflitos, rua Carlos Gomes, Av. Sete de Setembro (largo do Campo Grande/ Corredor da Vitoria) e largo da Vitoria.

No Engenho Velho de Brotas, a Cruzada pela Paz também altera o tráfego neste fim de semana. A interdição ocorre na rua Almirante Alves Câmara, no sábado, das 19h às 22h, e no domingo, das 10h às 22h.

