Eventos alteram trânsito em Salvador neste fim de semana

Devido à realização de diversos eventos em três localidades de Salvador, o trânsito passará por alterações neste fim de semana. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as modificações ocorrem neste sábado, 20, e domingo, 21, nas regiões do centro, Cajazeiras e Sete de Abril. Confira como fica o tráfego:

Centro

Por causa da Carreata de Sant’ana, haverá interdição a partir das 15h do sábado, 20, em uma faixa das seguintes vias: praça de Santana (saída em frente à Igreja), rua do Tingui, largo do Campo da Pólvora, av. Joana Angélica, rua da Mangueira, rua Tristão Nunes, largo da Palma, rua da Palma, travessa Engenheiro Allioni, rua da Mouraria, Av. Joana Angélica, rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira, Boulevard América, rua Pedro Américo, Av. Joana Angélica, rua Santa Clara, travessa Prof. Antônio Borja, praça de Santana (chegada na Igreja).

Cajazeiras

Em razão da Caminhada pela Paz, a Transalvador interdita o tráfego de veículos a partir das 17h do sábado, 20, em uma faixa das ruas: Petrópolis (saída Escola Municipal Eduardo Campos), Dr. Jorge Costa Andrade, estrada do Matadouro e Waldeloir Rêgo (chegada Colégio Estadual Ana Bernardes/Cajazeiras VI).

Sete de Abril

Com a 2ª Parada Gay de Sete de Abril, haverá interdição de uma faixa no domingo, 21, a partir das 13h, no trecho compreendido entre o Condomínio Jardins dos Girassóis (Saída) e a Praça Sete de Abril / final de linha (Chegada). O tráfego também será interditado entre as 17h e 21h na praça Sete de Abril.

