Eventos alteram trânsito em Salvador neste fim de semana

Diversos pontos de Salvador terão o trânsito modificado entre este sábado, 1º, e o domingo, 2, para a realização de eventos. Cabula, Jardim de Alah, Boca do Rio, e centro da cidade são algumas das localidades que terão o tráfego alterado pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). Em Cajazeiras, uma obra na rede elétrica também altera o fluxo de veículos (confira abaixo).

Cabula - Passeata Educacional Amor e Paz​

No sábado, o bairro do Cabula terá o trânsito alterado para a realização da Passeata Educacional Amor e Paz. Com isso, o tráfego será interditado progressivamente a partir das 15h, na rua Silveira Martins (com saída em frente à Uneb), seguindo pela rua de São Gonçalo, e chegada na Escola Rosa dos Ventos.

Avenidas Tancredo Neves e ACM - Circuito Santander Track Field Shopping da Bahia​

Já no domingo ocorre nas imediações do Shopping da Bahia o Circuito Santander Track Field Shopping da Bahia. Será feita uma interdição do tráfego de veículos, das 6h às 10h, entre a Marginal da avenida Antônio Carlos Magalhães com a Marginal da avenida Tancredo Neves, no trecho a partir do edifício Thomé de Souza até as imediações do Mundo Plaza.

Desde as 6h, será feita a interdição progressiva do tráfego de veículos a partir da Alameda das Espatódeas, seguindo pela rua do Timbó, Alameda dos Umbuzeiros, Marginal da Avenida Tancredo Neves – acessando pela contramão no sentido Shopping até virar à esquerda na rua ao lado do centro comercial –, Rua Clarival do Prado Valadares, Rua da Alfazema, Avenida Paulo VI, Marginal da Avenida Antônio Carlos Magalhães, com chegada no Shopping da Bahia.

Jardim de Alah e Boca do Rio - Caminhada Verão Especial: O Sol É Para Todos​

Também no domingo, entre os bairros Jardim de Alah e Boca do Rio, será realizado a Caminhada Verão Especial: O Sol É Para Todos. Haverá proibição da circulação e do estacionamento de veículos no bolsão de Jardim de Alah (em frente ao Hotel Atlântico), situado no lado direito da avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, das 23h do sábado às 11h do domingo.

Haverá ainda uma interdição do tráfego de veículos, das 7h às 11h, no domingo na avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan e o retorno próximo ao primeiro Posto BR / Antigo Aeroclube.

Cajazeiras - Obra da Coelba​

Neste domingo, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) realiza no bairro de Cajazeiras a instalação de cinco novos postes e três alimentadores. Durante a realização da obra, um trecho da rua Deputado Herculano Menezes, Cajazeira V, estará bloqueado entre a rotatória e a esquina com a rua Dep. José Amado, no horário das 8h às 11h.

Centro de Salvador - Caminhada do Samba

A Caminhada do Samba ocorre a partir das 13h no centro da Cidade neste domingo. No entanto, quem precisa dirigir pelo local deve ficar atento, pois a interdição começa já no sábado (veja os locais das barreiras fixas e móveis abaixo).

A proibição da circulação e do estacionamento de veículos no Largo do Campo Grande, vai das 22h do sábado até as 21h do domingo, na via que margeia a Praça 2 de Julho – trecho ao lado do Hotel Sheraton – e na faixa da esquerda, no trecho em frente ao Teatro Castro Alves (TCA).

Haverá também proibição do estacionamento de veículos, no sábado, das 00h às 21h, na rua Forte de São Pedro, avenida Sete de Setembro (Mercês / Rosário / Piedade / São Pedro / São Bento), praça Castro Alves, rua Carlos Gomes, rua Senador Costa Pinto e avenida Sete de Setembro (passeio público).

Já no domingo, em todo este trecho, haverá interdição do tráfego de veículos das 12h às 21h. Os veículos que trafegam pela ladeira da Montanha terão como opção de tráfego a avenida Lafayette Coutinho (Av. Contorno), rua Banco dos Ingleses, e largo do Campo Grande. Os trios elétricos que farão parte do evento só poderão iniciar suas apresentações a partir do horário e local de saída do cortejo.

