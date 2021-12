Eventos alteram trânsito em Salvador neste fim de semana

Em decorrência de eventos que serão realizados em Salvador neste sábado, 10, o trânsito sofrerá alterações em algumas vias nos bairros do Cabula, Engenho Velho da Federação e em um trecho da orla. As informações são da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). Confira abaixo:

Caminhada da Democracia

O Cabula receberá a Caminhada da Democracia. A partir das 15h, será feita a interdição progressiva na rua Silveira Martins, com saída em frente à Escola Municipal Governador Roberto Santos, seguindo pelo largo do Saboeiro, rua Silveira Martins, sentido Uneb (retorno no cruzamento), com chegada na Escola Municipal Governador Roberto Santos.

Projeto Temático Natal de Luz

No Engenho Velho será realizado o Projeto Temático Natal de Luz. Com isso, haverá interdição progressiva a partir das 17h, na rua Apolinário de Santana, com saída no recuo próximo ao Supermercado Compre Mais, seguindo pela praça Mãe Ruinhó, ladeira Manoel Bonfim, e chegada no colégio Nabuco.

Circuito Sest Senat de Caminhada e Corrida de Rua​

A alteração acontece na avenida Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, para a realização do Circuito Sest Senat de Caminhada e Corrida de Rua. A interdição do tráfego vai das 17h às 22h, no trecho compreendido entre o antigo Aeroclube e o retorno após o Sesc.

Os veículos provenientes da Pituba que desejam seguir no sentido Itapuã, terão como opção de tráfego durante o período de interdição o retorno em frente ao Imeja, Av. Octávio Mangabeira, rua Arthur de Azevedo Machado (Costa Azul), avenida Tancredo Neves, Av. Luís Viana (Paralela), e a Av. Orlando Gomes.

