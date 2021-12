Eventos alteram trânsito em Salvador neste domingo

O trânsito será alterado em alguns pontos de Salvador neste domingo, 18, e segunda, 19, por conta da realização de alguns eventos. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que as alterações no tráfego acontecem na Av. Otávio Mangabeira, Bonfim, Amaralina, Sete de Abril e Roma.

Confira as mudanças:

Circuito das Estações - Outono

Neste domingo, 18, haverá alteração no trânsito na Avenida Octávio Mangabeira, entre os bairros de Jardim de Alah e Piatã, para a realização do “Circuito das Estações – Outono”. O tráfego de veículos será interditado das 6h às 10h na Av. Octávio Mangabeira sentido Itapuã, no trecho entre o Multishopping da Boca do Rio e o retorno situado depois do SESC, com os seguintes compartilhamentos: na faixa à direita, sentido Itapuã, entre o retorno situado depois do SESC e a Nova Praça de Piatã; e na faixa à esquerda, sentido Pituba, entre o retorno em frente ao SESC e a Terceira Ponte.

Os veículos que saírem da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego as seguintes vias: retorno em frente ao Multishopping da Boca do Rio, Av. Octávio Mangabeira, Rua Arthur de Azevedo Machado / Costa Azul, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luis Viana, Av. Orlando Gomes.

Caminhada pela Paz

Também no domingo, o trânsito será alterado nos bairros de Roma e Bonfim, para a realização da “Caminhada Pela Paz”. Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 8h no Largo de Roma (saída na Praça da Bandeira), Av. Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim (chegada na Basílica do Senhor do Bonfim).

Copa Internacional de Triathlon

A “Copa Internacional de Triathlon” acontece no domingo e vai causar mudanças no trânsito da região da Av. Octávio Mangabeira, entre os bairros Pituaçu e Piatã. O tráfego de veículos será interditado das 9h às 13h na Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Posto Menor Preço/Pituaçu e o retorno após o SESC. O mesmo vai acontecer no sentido Pituba, na faixa à esquerda, no trecho entre o retorno em frente ao SESC e o Posto Menor Preço.

Os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opções de tráfego as vias da Rua Carimbamba (retorno próximo à Pista de Bicicross), Av. Jorge Amado, Avenida Luís Viana (Paralela), Av. Orlando Gomes e Av. Octávio Mangabeira.

1ª Passeata Gay de Sete de Abril

O bairro de Sete de Abril terá o tráfego alterado, também no domingo, em razão da 1ª Passeata Gay de Sete de Abril. O tráfego de veículos será interditado das 14h às 20h, na Rua Nossa Senhora do Carmo, entre a Farmácia Rede Med (início da rua), e o final de linha.

Festa da Paróquia São José de Amaralina

Já nesta segunda-feira, 19, o trânsito será alterado no bairro de Amaralina para a realização da Festa da Paróquia São José de Amaralina. O tráfego vai ser interditado durante a Procissão Luminosa, a partir das 19h, nas Rua Aurelino Silva, Rua Dr. Edgar Barros (saída na Igreja de São José), Rua Visconde de Itaboraí, Rua Professor Paulo Fábio Dantas, Av. Amaralina, Largo de Amaralina, Rua Visconde de Itaboraí, Rua Aurelino Silva, Rua Dr. Edgar.

adblock ativo