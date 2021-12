Eventos alteram trânsito em Salvador neste domingo

Uma série de eventos que acontecem em Salvador domingo, 29, irão alterar o tráfego em alguns pontos da capital baiana, segundo informações da Superintendência de Trãnsito de Salvador (Transalvador).

Confira as principais mudanças:

Com a 2ª Parada LGBT do Bairro da Paz, a Transalvador irá interditar a circulação de veículos em uma faixa, na rua da Resistência (saída nas imediações da Passarela / limites com a Av. Luís Viana), rua do Sossego da Paz, rua Ubatã e rua Getúlio Vargas (chegada na Praça da Paz Celestial).

A Marcha para Jesus da Liberdade irá modificar o tráfego de veículos, às 13h, em uma faixa das seguintes vias: estrada da Liberdade e rua Lima e Silva, no trecho compreendido entre o Largo do Guarany e o Plano Inclinado.

No Subúrbio, o trânsito será interditado de forma progressiva para a realização da Caminhada da Paz. O evento começa às 13h, e segue pela faixa à direita da rua Oito de Novembro, praça General Labatut – Pirajá, até a Igreja Universal do Reino de Deus.

Por conta do evento Caravana do Samba, que acontece das 14h às 20h, o tráfego será alterado. Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção o retorno em frente à Arena Fonte Nova, avenida Vasco da Gama, acesso ao Bonocô, av. Mário Leal Ferreira (Bonocô), av. Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), av. Vasco da Gama e rótula dos Barris.

Por fim, o bairro de São Gonçalo do Retiro recebe, que recebe a Procissão Festiva da Igreja Matriz, teráo trânsito interditado, a partir das 15h30, na faixa à direita da rua Direta de São Gonçalo do Retiro.

