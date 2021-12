Eventos alteram trânsito em Salvador neste domingo

Cinco eventos interditam o trânsito neste domingo, 1º, em vários pontos de Salvador. As mudanças acontecem em Mata Escura, Ribeira, no Centro da cidade, Dique do Tororó e orla.

A primeira interdição acontece das 4h às 9h30 entre os bairros da Barra e Piatã, onde acontece a 1ª Maratona Caixa do Norte/Nordeste. As vias bloqueadas são a Av. Oceânica, entre a Rua Alfredo Magalhães e a curva da Paciência; a Rua da Paciência, faixa à direita, sentido Itapuã, entre a Rua Eurycles de Matos e o Largo de Santana; Rua Guedes Cabral; Rua Borges dos Reis; e Praça Colombo, até o Largo da Mariquita.

Quem segue sentido Rio Vermelho e Barra pode acessar a Rua Eurycles de Matos e ir pela Av. Anita Garibaldi, Rua Adhemar de Barros, Rua N, Rua Professor Sabino Silva. Já no sentido Ladeira da Barra - Ondina, os motoristas devem pegar a Av. Sete de Setembro, Rua Barão de Itapuã, Rua Marquês de Caravelas, Rua Miguel Bournier, Largo do Chame-Chame e Av. Centenário.

Também será interditada, das 4 às 12 horas, a faixa da direita do Largo da Mariquita, da Rua Odilon Santos, Praça Brigadeiro Faria Rocha, Rua Marquês de Monte Santo, Praça dos Jangadeiros, Av. Amaralina, Largo de Amaralina, Av Octávio Mangabeira, até o Restaurante Bambara.

Não será permitido o tráfego de veículos na Av. Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, entre o Bambara e o retorno próximo à Av. Professor Orlando Gomes, em Piatã.

Quem sai da Pituba, sentido Itapuã, é seguir pela Rua Arthur de Azevedo Machado, no Costa Azul, a Avenida Tancredo Neves, a Av. Paralela, a Avenida Orlando Gomes, até retonar para a orla. Quem sai de Itapuã sentido Pituba deve acessar a Av. Simon Bolívar.

Dique - O fluxo de veículos também será bloqueado na Av. Presidente Costa e Silva, na região do Dique do Tororó, e na Rua da Telebahia, entre 7 e 14 horas, por conta da Caminhada Salvador, Cidade Esperança. Quem sai do Vale de Nazaré e da Ladeira da Fonte das Pedras com destino à Estação da Lapa, Politeama e Av. Centenário deve acessar o retorno em frente à Fonte Nova e seguir pela Av. Vasco da Gama e Bonocô, pelo Vale do Ogunjá e Rótula dos Barris.

O tráfego também será interditado progressivamente a partir das 10h30 em uma das faixas na região da Praça João Mangabeira, Viaduto Rômulo Almeida, Av. Vasco da Gama, no trecho entre o Dique e a Arena Fonte Nova.

Centro - Um teste com um trio elétrico vai bloquear o trânsito no percurso entre a Rua Chile, Ladeira da Praça, Baixa dos Sapateiros (no contra fluxo), Aquidabã e Bonocô a partir das 7 horas.

Mata Escura - A circulação de carros será proibida a partir das 8h na Rua João Abdala, no fim de linha da Mata Escura, por conta da VI Corrida Estudantil da Mata Escura. O evento segue pelas ruas direta do bairro, Cardeal Avelar Brandão Vilella e São Júlio.

Ribeira - Na Cidade Baixa, a alteração acontece das 8 às 14 horas no bairro da Ribeira, por conta da 3º Etapa do Campeonato Baiano de Remo 2013. Os veículos não poderão acessar a Av. Porto dos Tainheiros. Já o fluxo na Rua Lelis Piedade, entre a Rua Júlio David e o Largo da Ribeira, será em mão dupla.

