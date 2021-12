Eventos alteram trânsito em Salvador neste domingo

Diversas atividades vão afetar o trânsito na capital baiana neste domingo, 28, segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). Um dos principais eventos é a 25º Caminhada Clube Espanhol - Igreja do Bonfim, que passará por diversos bairros.

25º Caminhada Clube Espanhol - Igreja do Bonfim

A partir das 6h30, terá interdição na Avenida Oceânica, com saída do Clube Espanhol. E depois seguirá pela Rua Dr. Artur Neiva, Avenida Centenário, Praça dos Reis Católicos, Avenida Reitor Miguel Calmon/Vale do Canela, Avenida Lafayette Coutinho (Av. Contorno), Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, Avenida Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Fernandes Vieira, Rua José Martins Tourinho, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Avenida Dendezeiros do Bonfim, Ladeira do Bonfim e Largo do Bonfim, com chegada na Igreja do Bonfim.

Parada LGBT Cajazeiras

A interdição acontece a partir das 13h e vai até as 19h. A parada terá início na Rotatória de Cajazeiras IV, seguindo pela Rua Álvaro da França Rocha, Rotatória de Cajazeiras V, Rua Deputado Herculano Menezes e Rua Deputado José Amando, com chegada na praça.

Maratona Petrobras de Revezamento

Os bairros da Armação e Boca do Rio terão o tráfego alterado para a realização da Maratona Petrobras de Revezamento. Ocorrerá interdição do tráfego de veículos, das 4h às 12h, na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, nas duas faixas à direita. Também no trecho entre o retorno do Cubanakan e o retorno do Posto BR (Aeroclube), em uma faixa à direita; no trecho entre o retorno do Posto BR (Aeroclube) até o acesso à via marginal; e na Nova Pista, atrás do antigo Aeroclube.

Caminhada pelo fim da violência contra a mulher

Nos bairros de Barra e Ondina terá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 8h, na Avenida Oceânica, sentido Rio Vermelho. Ocorrerá em apenas uma faixa de tráfego, no trecho entre o Largo do Farol da Barra e Avenida Adhemar de Barros.

Novembro azul

Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 8h, na Rua Farol de Itapuã, com saída do Farol, seguindo pela Praça Vinicius de Moraes, Rua Carlos Drummond de Andrade, Rua Prof. Souza Brito, Rua Aristides Milton, Largo da Sereia de Itapuã, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Carimbamba, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Praça Colombo, Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência, Avenida Oceânica, Largo do Farol da Barra, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, e Avenida Centenário. O evento passará também pela Praça Dr. João Mangabeira, Avenida Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Avenida Sete de Setembro, Praça da Piedade, Rua Portão da Piedade, Avenida Joana Angélica, Largo do Campo da Pólvora, Avenida Joana Angélica, Praça Conselheiro Almeida Couto, Avenida Presidente Castelo Branco, Ladeira do Arco, Praça do Barbalho, Travessa Emídio dos Santos, Rua Eng. João Pimenta Bastos, Rua Siqueira Campos, Rua dos Adôbes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes e Rua Direita de Santo Antônio, com chegada no Largo de Santo Antônio Além do Carmo.

Carreata e novenário de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã

Será feita uma interdição progressiva no tráfego de veículos, a partir das 10h, na Rua Dr. Bião de Cerqueira (saída no imóvel de nº 10), Rua Calazans Neto, Rua Prof. Souza Brito, Ladeira do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Abaeté, Rua Aristídes Milton, Largo da Sereia de Itapuã, Av. Octávio Mangabeira (retorno após o Atakarejo), Largo da Sereia de Itapuã, Rua Aristídes Milton, Rua Prof. Souza Brito, Rua Farol de Itapuã, Praça Vinícius de Moraes, Av. General Severino Filho, Alameda Praia de Camburiú, Rua Capitão Melo, Rua Missionário Otto Nelson (retorno Paróquia Nossa Senhora de Fatima Stella Maris), Rua Cap. Melo, Alameda Praia de Camburiú, Av. Gen. Severino Filho, Praça Vinicius de Morais, Av. das Dunas, Rua Calazans Neto e Rua Dr. Bião de Cerqueira, com chegada no imóvel nº 10.

Procissão do Cristo Redentor

A partir das 16h, em apenas uma faixa na Av. Vale das Pedrinhas haverá interdição, com saída no final de linha, Rua da Arábia, e Rua Paulo VI, com a chegada na Igreja Matriz Cristo Redentor.

