Eventos alteram trânsito em Salvador durante o fim de semana

O trânsito será modificado neste fim de semana em três pontos de Salvador, por causa da realização de eventos religiosos e esportivos.

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a partir das 8h de sábado, 11, o tráfego de veículos será interditado progressivamente na Liberdade.

o motivo é a 1ª Pedalada da Saúde, que vai ocasionar a interdição de uma faixa da rua Lima e Silva (saída do Largo da Soledade, com retorno próximo ao Bradesco e chegada no Largo da Lapinha).

Já no domingo, 12, será necessário o bloqueio das vias próximas ao Salvador Shopping, entre 4h e 10h30, para a realização da Corrida Viver Bem.

As alterações ocorrem na marginal da Av. Tancredo Neves (trecho compreendido entre as ruas Marcos Freire / Alceu Amoroso Lima / Coronel Almerindo Rehem / Frederico Simões e a entrada principal do Salvador Shopping), avenida Tancredo Neves (faixa à direita, no trecho compreendido entre o Makro e a Rua Marcos Freire) e rua Marcos Freire (faixa à esquerda). A opção de tráfego será a avenida Tancredo Neves.

Ainda no domingo, por conta da Procissão Paróquia da Ressurreição do Senhor, o trânsito no bairro de Ondina será interditado progressivamente a partir das 17h30.

O bloqueio acontece em uma faixa das seguintes vias: marginal da avenida Oceânica / "Rua N" (saída na Paróquia da Ressurreição do Senhor), Rua Baependi, avenida Oceânica (trecho compreendido entre o Posto BR e a Paróquia Ressurreição do Senhor), rua Professor Sabino Silva (retorna em frente à Cantina Volpi), marginal da avenida Oceânica / "Rua N" (chegada na Paróquia da Ressurreição do Senhor).

A Transalvador ressalta que vai assegurar o acesso dos moradores às vias interditadas. para isto, basta apresentar comprovante de endereço, por meio de contas de telefone, água ou energia elétrica.

adblock ativo