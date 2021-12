Eventos alteram trânsito em diversos pontos de Salvador neste domingo

O trânsito em Salvador vai ser alterado neste domingo, 15, por causa da realização da corrida Asics Golden Run e da caminhada gospel. A Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) vai realizar alterações no trânsito nas regiões do Centro Administrativo da Bahia (CAB), avenida Paralela e diversos bairros da orla.

O órgão alertou ainda que o bairro de Santa Mônica também terá o tráfego alterado para a realização de uma caminhada gospel neste domingo. Quem trafega por estas localidades deve ficar atento aos horários das mudanças no tráfego de veículos.

>> Corrida Asics Golden Run

Das 4h às 8h, o tráfego de veículos será interditado na 5ª avenida do Centro Administrativo da Bahia, sentido 2ª avenida, no trecho entre a rotatória próxima à Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia e a rotatória próxima à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte.

Das 6h às 8h, haverá interdição na 2ª avenida do CAB; na 1ª avenida, sentido Paralela, entre a rotatória da Secretaria do Trabalho e Ação Social – Setras, até as imediações do Viaduto Engenheiro Leonel Brizola; e no acesso ao viaduto Engenheiro Leonel Brizola, na avenida Paralela, sentido Centro.

Os veículos que trafegam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, sentido Sussuarana, a av. Paralela; 4ª Avenida do CAB; e av. Ulisses Guimarães. No sentido Centro, terão como opção a av. Ulisses Guimarães; 4ª avenida do CAB; e av. Paralela.

Também entre 6h e 8h, haverá interdição de tráfego na av. Luís Viana, na faixa à direita, sentido aeroporto, entre o Viaduto Leonel Brizola e o Viaduto Canô Veloso; e na av. Professor Pinto de Aguiar, sentido orla, entre o Viaduto Canô Veloso e a av. Octávio Mangabeira. Os veículos que trafegam pela av. Professor Pinto de Aguiar, sentido orla, terão como opção de tráfego as avenidas Paralela e Orlando Gomes.

O tráfego de veículos também estará proibido, entre 4h e 11h, na av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o Restaurante Cubanakan e o retorno situado depois do Sesc, e no trecho entre o retorno situado depois do Sesc e o Habib’s de Piatã. Neste período, os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan, rua Arthur de Azevedo Machado, av. Tancredo Neves, av. Paralela, av. Orlando Gomes e av. Octávio Mangabeira. Das 6h30 às 8h, o tráfego será desviado da av. Octávio Mangabeira, sentido Pituba, para a av. Professor Pinto de Aguiar.

>> Revolução Gospel | Projeto Semeai

O tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 13h, em apenas uma faixa da rua Dr. Aristides de Oliveira, no trecho entre a Praça da Santa Mônica e o final de linha do bairro.

adblock ativo