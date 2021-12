Eventos alteram trânsito em diversos locais de Salvador neste fim de semana

O trânsito de veículos será alterado em Salvador neste fim de semana por causa da realização de diversos eventos. As mudanças, que são temporárias, ocorrem entre a manhã deste sábado, 30, e seguem até a madrugada da segunda-feira, 1º. Confira abaixo as interdições, desvios e proibição de estacionamento em alguns locais da cidade.

Aniversário de Salvador

Neste sábado, serão realizados seis eventos para comemorar o aniversário de Salvador. Para isso, a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) fará o controle do tráfego e fiscalização para evitar a incidência de estacionamento irregular para a realização dos seguintes eventos:

- Feira de Arte e Antiguidades de Salvador, na Praça do Campo Grande, das 9h às 16h;

- Coreto Hype, no canteiro central da Av. Centenário, das 10h às 22h;

- Projeto Viva a Rua – Teatro para Todos, no Parque da Cidade, das 12h às 18h;

- Show Sempre Novos e Baianos com Paulinho Boca, Moraes Moreira e Show com Márcio Mello, no Largo da Mariquita, das 17h às 22h;

- Compadre de Ogum, na Igreja de Santana (Rio Vermelho), a partir das 20h.

Periperi

Ainda neste sábado, o bairro de Periperi recebe o Show Bell Marques e Solange Almeida. Por isso, haverá interdição na circulação de veículos nas vias que dão acesso à praça da Revolução, das 17h às 20h. São as ruas Osvaldo Deway, Carlos Gomes, Cristóvão Ferreira, Domingos Pires (entre a praça da Revolução e rua Aristides Melo), Travessa Gal. Labatut, rua Frederico Costa, e a rua Natanael Palma.

Neste domingo, o órgão prestará apoio para controle de tráfego, travessia de pedestres e coibir estacionamento irregular nas imediações dos seguintes eventos:

- Feira de Arte e Antiguidades de Salvador, na Praça do Campo Grande, das 9h às 16h;

- Coreto Hype, no canteiro central da Av. Centenário, das 10h às 22h;

- Projeto Viva a Rua – Teatro Para Todos, no Parque da Cidade, das 12h às 18h;

- Compadre de Ogun, na Igreja de Santana (Rio Vermelho), a partir das 20h.

Circuito das Estações – Etapa Outono

Das 6 às 8h, deste domingo, haverá interdição na avenida Octávio Mangabeira, sentido Pituba, entre a Av. Simon Bolivar e o retorno em frente ao restaurante Cubanakan.

Os veículos que passam pelo trecho terão como opção de tráfego a Av. Simon Bolivas. Já no período das 6h às 10h, o trânsito será interditado na avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, entre o retorno em frente ao restaurante Cubanakan e o retorno próximo ao Corsário Center.

Os motoristas que trafegam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego a rua Arthur de Azevedo Machado (Costa Azul), avenida Tancredo Neves, avenida Luís Viana (Paralela), avenida Pinto de Aguiar, e então a avenida Octávio Mangabeira.

Aniversário Hospital Roberto Santos

Para as comemorações dos 40 anos do Hospital Geral Roberto Santos (HRGS), a Transalvador interditará neste domingo, das 6h às 9h, o tráfego de veículos, na rua dos Rádioamadores (entre a Av. Prof. Pinto de Aguiar e o portão Norte 2 do estádio de Pituaçu), e na Av. Prof. Pinto de Aguiar, sentido orla, na faixa à direita (entre a rua dos Rádioamadores e o condomínio Villa Toscana).

Marechal Rondon

Também neste domingo, o tráfego terá mudanças no bairro de Marechal Rondon para a realização do 9º Aniversário do Sacerdote Aritana de Oxóssi. A partir das 15h, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos em uma faixa na rua Vicente Celestino, com saída nas imediações do posto Shell, até a praça Marechal Rondon, no final de linha, onde ocorre a chegada do cortejo. Das 17h às 21h, haverá interdição do tráfego de veículos, durante a concentração para a festa, nas vias de acesso à praça Marechal Rondon, localizada no final de linha do bairro.

Barra/Ondina

Ainda neste domingo será realizado um grande show com trio elétrico na região da Barra e Ondina. Para o evento, a partir das 13h até 01h da segunda-feira, 1º, haverá alterações do tráfego de veículos na Av. Sete de Setembro (entre a rua Barão de Itapuã e o largo do Farol da Barra), largo do Farol da Barra, e na Av. Oceânica (trecho entre o largo do Farol da Barra até a rua José Sátiro de Oliveira, e as transversais).

Já o estacionamento de veículos estará proibido na Av. Sete de Setembro (entre a rua Barão de Itapuã e o largo do Farol da Barra), largo do Farol da Barra, Av. Oceânica (trecho entre o largo do Farol da Barra até a rua José Sátiro de Oliveira, e as transversais), avenida Centenário, rua Cezar Zama (trecho compreendido entre a rua Barão de Itapuã e a alameda Antunes), e a rua Barão de Itapuã em ambos os lados.

Entre às 15h deste domingo até 01h de segunda, terá sentido duplo de tráfego para acesso de moradores na avenida Sete de Setembro (entre a rua Afonso Celso e a rua Barão de Itapuã), rua Barão de Itapuã, e na rua Cezar Zama (trecho entre a interseção com a rua Barão de Itapuã e a alameda Antunes).

Os veículos em geral que trafegam pelo trecho interditado, oriundos da ladeira da Barra, deverão retornar no Porto da Barra. Já quem deseja seguir sentido Ondina – centro, poderão acessar a Av. Oceânica, rua José Sátiro de Oliveira (Morro do Gato), Av. Centenário, rua Augusto Frederico Schimidt, e rua Marquês de Caravelas.

Já os moradores das vias afetadas pelas alterações, terão como opção, sentido Centro / Barra / Ondina, o Porto da Barra, avenida Princesa Izabel, rua Dra. Praguer Fróes, rua César Zama, rua Professor Lemos de Brito (Morro do Gavazza), rua Afonso Celso, rua Miguel Burnier, e a avenida Centenário.

