Eventos alteram trânsito em diversos locais de Salvador neste fim de semana

O trânsito de veículos será alterado em Salvador neste fim de semana por causa da realização de diversos eventos. As mudanças, que são temporárias, ocorrem entre a manhã deste sábado, 16, até a tarde deste domingo, 17. Confira abaixo as interdições, desvios e proibição de estacionamento em alguns locais da cidade.

Palhaços do Rio Vermelho

Para a realização do evento que ocorre neste sábado, a Transalvador fará a proibição do estacionamento de veículos na rua do Meio entre as 6h de 23h. Haverá ainda interdição do tráfego de veículos, das 19h às 23h, na rua da Paciência, travessa Prudente de Moraes, largo de Santana, rua Guedes Cabral, rua Borges dos Reis, rua Almerinda Dutra, largo da Mariquita, travessa Basílio de Magalhães – entre a rua do Meio e a rua Odilon Santos –, rua Odilon Santos, e na rua da Fonte do Boi.

Neste mesmo horário, será feito também desvio do tráfego na Av. Oceânica – imediações da rua da Paciência, na interseção com a rua Eurycles de Mattos –, Av. Cardeal da Silva – próximo à rua Almirante Barroso –, rua Conselheiro Pedro Luiz – à altura do largo da Mariquita –, largo da Mariquita, e na rua João Gomes – na interseção com o Largo de Santana para a Av. Cardeal da Silva.

Os veículos que trafegam pelo trecho interditado terão como opção, sendo eles provenientes da rua Oswaldo Cruz e rua Conselheiro Pedro Luiz, a Av. Juracy Magalhães Jr., rua do Canal, rua Lucaia, Av. Anita Garibaldi ou rua João Gomes, e Av. Cardeal da Silva. Já aqueles que seguem com destino do bairro da Pituba, terão como opção acessar a rua Eurycles de Mattos, Av. Anita Garibaldi, rua Lucaia, e então a Av. Juracy Magalhães Jr.

Projeto Levada Tricolor

Neste domingo, das 12h às 23h, haverá proibição da circulação e do estacionamento de veículos na Av. Sete de Setembro (entre a rua Afonso Celso e o largo do Farol da Barra), e na Av. Oceânica (entre o largo do Farol da Barra até a prefeitura de Aeronáutica de Salvador).

Os veículos que trafegam pelas vias interditadas terão como opção de tráfego, no sentido Barra – Ondina, a rua Afonso Celso, rua Miguel Burnier, Av. Centenário, e rua Prof. Sabino Silva. Já os que desejam ir no sentido Ondina/Barra poderão acessar a Av. Oceânica, rua Prof. Sabino Silva, Av. Centenário, rua Augusto Frederico Schimidt, e a rua Marquês de Caravelas.

O estacionamento Zona Azul estará permitido, das 11h às 0h de segunda-feira, 18, na rua Sabino Silva, no entorno do canteiro central, em ambos sentidos da via.

Arrastão Cultural Comunitário

Para a realização do Arrastão Cultural Comunitário Beneficente Bloco da Saúde, que ocorre neste domingo, a Transalvador irá realizar a interdição do tráfego de veículos, das 12h às 18h, na rua Lauro de Freitas (entre a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes e a rua Cel. Manoel Ramos Deiró), e na rua Cel. Manoel Ramos Deiró (entre a rua Lauro de Freitas e a rua Santo Antônio). Durante o evento, a Av. Aliomar Baleeiro terá sentido duplo de tráfego, entre o posto de combustíveis Menor Preço e a rua 3 de maio.

Bloco Vira Lata

Para promover a realização do evento que ocorre neste domingo, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h, na praça Ana Lúcia Magalhães (saída), rua das Hortênsias, rua Padre Manoel Barbosa, com chegada na praça Ana Lúcia Magalhães.

Desafio Bope

Para a realização do Desafio Bope, neste domingo, haverá interdição do tráfego de veículos, na nova pista da Av. Octávio Mangabeira, localizada atrás do antigo Aeroclube, das 5h30 às 11h.

