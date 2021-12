Eventos alteram trânsito em diversas vias de Salvador neste domingo

O trânsito de veículos será alterado em Salvador neste domingo, 10, para a realização de diversos eventos. As mudanças, que são temporárias, ocorrem em diversas vias da cidade em virtude da Festa do Padroeiro (São José), do 3º Moto Passeio pelo Dia Internacional da Mulher e do Ba-Vi.

Conforme a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o objetivo é promover a segurança dos participantes dos eventos, além de ordenar o tráfego e evitar impactos no fluxo de veículos. Confira abaixo as interdições, desvios e proibição de estacionamento em alguns locais da cidade.

Festa do Padroeiro - São José

O tráfego de veículos será interditado progressivamente a partir das 9h30, na rua Dr. Edgard de Barros – com saída na Igreja de São José –, rua Aurelino Silva, rua Visconde de Itaboraí, rua Oswaldo Cruz (retorno próximo ao Bom Preço), rua Marquês de Monte Santo. A caminhada passará ainda pela Av. Amaralina, Largo de Amaralina, Av. Octávio Mangabeira, rua Pernambuco, Av. Manoel Dias da Silva, Av. Visconde de Itaboraí, rua Aurelino Silva, rua Dr. Edgard Barros – com chegada na Igreja de São José.

3º Moto Passeio pelo Dia Internacional da Mulher

Para promover a realização do evento, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos a partir das 10h, no largo da Mariquita, onde seá dada a largada, rua Conselheiro Pedro Luiz, rua Lucaia, Av. Juracy Magalhães Junior, Av. Antônio Carlos Magalhães, rua Rio Grande do Sul, Av. Octávio Mangabeira (até o retorno próximo a Dececap – Piatã), Av. Orlando Gomes, Av. Luis Viana (Paralela), e Av. Carybé. Durante o encontro, os motociclistas devem ficar atentos à sinalização viária, como locias de estacionamento e velocidade máxima permitida.

Ba-Vi

A Transalvador montou um esquema especial para o jogo entre Bahia e Vitória pelo Campeonato Baiano, marcado para as 17h, na Arena Fonte Nova. A operação de trânsito terá início às 14h, com a interdição da ladeira da Fonte e da avenida Presidente Costa e Silva (Dique sentido Lapa). Serão instaladas cinco barreiras: uma no acesso ao Dique pela avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô); uma no acesso do Vale de Nazaré para o Dique; duas na Ladeira da Fonte; e uma no retorno em frente ao estádio, no Dique.

Quem optar por ir ao jogo de carro, poderá estacionar em uma das vagas de zona azul disponibilizadas nas imediações da praça esportiva, como na avenida Djalam Dutra, ladeira dos Galés, avenida Costa e Silva, sentido Barris, e nos bolsões de estacionamento em frente à Defesa Civil de Salvador (Codesal) e à Arena, entre outros, Além disso, o torcedor poderá optar por utilizar a cartela física (de papel), ou um dos apps do Zona Azul Digital.

