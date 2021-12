Eventos alteram trânsito em bairros de Salvador neste domingo

O tráfego de veículos será alterado em Salvador neste domingo, 9, por causa da realização de diversos eventos nos bairros de Cajazeiras X, Barra e Santo Antônio Além do Carmo. As mudanças, que são temporárias, ocorrem a partir das 11h e seguem até a madrugada da segunda-feira, 10. Confira abaixo as interdições, desvios e proibição de estacionamento em alguns locais da cidade.

Arrastão Cajarriê - Cajazeiras X​

Para a realização do Arrastão Cajarriê, no bairro de Cajazeiras X, haverá interdição progressiva do fluxo de veículos (em uma faixa), a partir das 11h, na estrada da Paciência (saída da rótula da feirinha), na avenida. Engenheiro Raimundo Carlos Nery e rua Osvaldo Sá Menezes.

Trezena de Santo Antônio - Barra

A Trezena de Santo Antônio interdita progressivamente o trânsito na região da Barra neste domingo, a partir das 17h, em uma faixa de tráfego no Largo da Vitória (saída na Paróquia Nossa Senhora da Vitória) e na Av. Sete de Setembro (chegada na Igreja Santo Antônio da Barra). Já na quarta, 13, a Transalvador promoverá o controle do tráfego e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular, das 06h30 às 19h30, quando serão realizadas as missas no entorno da igreja.

Festejos de Santo Antônio Além do Carmo (Centro Histórico)

Entre este domingo até a próxima quarta, os festejos em homenagem a Sto Antônio também altera o trânsito no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico. O estacionamento de veículos estará proibido, das 12h às 01h do dia seguinte, no largo do Santo Antônio Além do Carmo. Neste mesmo período, também haverá interdição do tráfego de veículos, das 17h às 01h do dia seguinte, na rua do Baluarte, rua Direita de Santo Antônio, rua dos Carvões, rua dos Ossos, travessa dos Perdões, e na travessa Bahia.

