Eventos alteram trânsito em algumas vias de Salvador neste final de semana

A realização de alguns eventos irá alterar o tráfego de Salvador neste sábado, 8, e no domingo, 9. A informação foi confirmada pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

A 7ª Marcha para Jesus, da Igreja Quadrangular, provocará interdição progressiva do trânsito no bairro de Valéria, a partir das 15h deste sábado, 8, desde o Largo da Boca da Mata, passando pela Rua da Matriz, Rua A, Rua Engenheiro Antônio Franco, até a Rua C.

O desfile do bloco "Os Barriados – Festa De Labatut", em Pirajá, irá gerar interdição progressiva do tráfego, a partir das 13h deste domingo, 9, em uma faixa da rua Benjamin, rua das Orquídeas, estrada de Plataforma, estrada de Pirajá e praça General Labatut.

Ainda neste domingo, também a partir das 13h, a passagem do bloco "Arrastão da Garagem" causará interdição progressiva do tráfego de veículos nos seguintes trechos do bairro de Pirajá: estrada de Plataforma (saída na Creche Municipal Pirajá), estrada de Pirajá e praça General Labatut (chegada).

Para o evento esportivo "Quem Cuida Corre", realizado entre os bairros de Ondina e Barra também domingo, haverá interdição do trânsito das 6h30 às 10h, na avenida Oceânica, entre a avenida Adhemar de Barros e o Farol da Barra. De acordo com a Transalvador, a opção de trajeto para quem vai do Rio Vermelho à Barra é trafegar pela avenida Oceânica, acessando a avenida Adhemar de Barros e a rua N, chegando à rua Professor Sabino Silva.

No sentido oposto, da ladeira da Barra para Ondina, o trajeto é avenida Sete de Setembro, rua Afonso Celso, rua Marquês de Caravelas, rua Miguel Bournier, largo do Chame-Chame até a avenida. Centenário.

Ainda neste domingo, 9, no bairro do Comércio, será realizada a 3ª Etapa do Campeonato Baiano de Triathlon 2017, das 5h ao meio-dia. Para isso, o trânsito será interditado na avenida Lafayette Coutinho (Contorno), sentido Vale do Canela, entre a praça Visconde de Cayru e o Solar do Unhão, o que também provocará desvio do tráfego da avenida Contorno sentido Mares, em frente ao 2º Distrito Naval, para a rua da Conceição da Praia.

Veículos provenientes da avenida da França terão como opção de trajeto seguir pela pista esquerda da via, praça da Inglaterra, rua Pinto Martins, ladeira da Montanha até alcançarem a rua Carlos Gomes.

