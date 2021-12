Eventos alteram trânsito de Salvador neste fim de semana

Os bairros de Itapuã, Rio Vermelho, Centro Histórico e Boa Vista de São Caetano são alguns que terão o tráfego alterado entre a sexta-feira, 22, e o domingo, 24. As mudanças ocorrem devido a eventos nestas e em outras localidades. Confira a relação completa da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Boa Vista de São Caetano

Para o evento 1º Arrastão da Paz que acontecerá neste domingo, 24, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 7h30, na Rua Rodovia A (Saída na Comunidade das Divinas Vocações), Rua José Tibério, Rua Higino Teixeira, Rua Promotor Rapold Filho, Estrada de Campinas, Rua Duas Pátrias, e Rua Esperanto (Chegada na Paróquia São Caetano).

Itapuã

A partir das 14h deste domingo, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, na faixa à direita, das Ruas Juazeiro (Saída nas proximidades da caixa d’agua), Bela Vista, e Praça João Durval Carneiro (chegada) para a 1ª Parada Lgbt Alto do Coqueirinho. Das 17h às 21h, o tráfego de veículos será interditado na Praça João Durval Carneiro.

Igreja do Bonfim – Ondina / Cidade Baixa

O evento 26ª Caminhada Clube Espanhol irá alterar o tráfego de veículos entre os bairros da Barra e Bonfim neste domingo. A partir das 7h, haverá interdição progressiva, em uma faixa de tráfego, na Av. Oceânica (saída do Clube Espanhol), Rua Dr. Artur Neiva, Av. Centenário, Praça dos Reis Católicos, Av. Reitor Miguel Calmon / Vale do Canela, Av. Lafayete Coutinho (Av. Contorno), Praça Visconde de Cayru, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Praça Riachuelo, Av. Jequitaia, Largo da Calçada, Rua Fernandes Vieira, Rua José Martins Tourinho, Largo dos Mares, Av. Fernandes da Cunha, Praça Irmã Dulce, Av. Caminho de Areia, Rua Duarte da Costa, Av. Salvador, Ladeira do Bonfim, Largo do Bonfim (chegada na Igreja do Bonfim).

Centro

A Caminhada do Terço dos Homens irá causar alterações no tráfego do Centro da Cidade neste domingo. A partir das 8h, o tráfego de veículos será interditado progressivamente no Largo do Campo Grande (Saída em frente ao acesso do Vale do Canela), Rua Baronesa de Sauípe, Rua João das Botas, Av. Leovigildo Filgueiras, e na Rua Pacífico Pereira (Chegada Santuário de Nossa Senhora de Fátima).

Itapuã

Para Concerto da Orquestra Afrosinfônica que acontece nesta sexta-feira, o estacionamento de veículos será proibido, das 7h às 23h, na Praça Dorival Caymmi, Travessa Dorival Caymmi (lateral da Igreja), e Rua Tamarineiro (lateral da Igreja). Já o tráfego de veículos estará proibido na praça Dorival Caymmi das 20h às 23h.

Fazenda Grande do Retiro

Para o Desfile Escolar, que acontece neste sábado, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 15h, na Rua Jaqueira do Carneiro, com saída no Instituto Educacional Visão e chegada na Escola SESI Reitor Miguel Calmon.

Rio Vermelho

Para a Caminhada Novembro Azul, o tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 9h deste sábado, na Rua João Gomes (Saída Praça Colombo), Largo de Santana, Rua da Paciência, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, (Chegada Praça Colombo).

Dique do Tororó

O tráfego de veículos no Dique do Tororó será alterado neste domingo para a realização da Caravana do Samba. Durante o evento, haverá interdição do tráfego, das 13h às 20h, na Av. Presidente Costa e Silva, entre a Itaipava Arena Fonte Nova e o cruzamento de acesso a Estação da Lapa. Os veículos em geral que circulam pelo trecho interditado provenientes da Av. Presidente Castelo Branco (Vale de Nazaré) e Ladeira da Fonte das Pedras, com destino à Estação da Lapa, Politeama, Av. Centenário, e imediações, terão como opção de tráfego acessar o retorno em frente à Itaipava Arena Fonte Nova, Av. Vasco da Gama, Acesso ao Bonocô, Av. Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Av. Gal. Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Av. Vasco da Gama, e Rótula dos Barris.

Itapuã / Centro Histórico

O Passeio Ciclístico sairá de Itapuã em direçãoao bairro de Santo Antônio Além do Carmo neste domingo. A partir das 8h, o tráfego de veículos será interditado progressivamente nas seguintes vias: Rua farol de Itapuã (Saída do Farol de Itapuã), Praça Vinicius de Moraes, Rua Carlos Drumond de Andrade, Rua Prof. Souza Brito, Rua Aristídes Milton, Largo da Sereia de Itapuã, Av. Octávio Mangabeira, Rua Carimbamba, Av. Octávio Mangabeira, Av. Manoel Dias da Silva, Rua Profº Oséas Santos, Rua Visconde de Itaborahy, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Praça Colombo, Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência, Rua Eurycles de Mattos, Travessa Garibaldi, Av. Anita Garibaldi, Av. Adhemar de Barros, Rua Oswaldo Ribeiro, Av. Oceânica, Largo do Farol da Barra, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier, Av. Centenário, Praça Dr. João Mangabeira, Av. Vale dos Barris, Rua Clóvis Spínola, Rua Direita da Piedade, Praça da Piedade, Rua Portão da Piedade, Av. Joana Angélica, Largo do Campo da Pólvora, Av. Joana Angélica, Praça Conselheiro Almeida Couto, Av. Presidente Castelo Branco, Ladeira do Arco, Praça do Barbalho, Travessa Emídio dos Santos, Rua Eng. João Pimenta Bastos, Rua Siqueira Campos, Rua dos Adôbes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Rua Direita de Santo Antônio, com chegada no Largo de Santo Antônio Além do Carmo (Chegada).

Rio Vermelho / Jardim de Alah

A partir das 4h deste domingo, o tráfego de veículos será desviado do Largo da Mariquita para a Rua do Meio para uma Corrida de Rua. Entre as 5h e 8h30, o tráfego de veículos será interditado em uma faixa de tráfego, compartilhado com grades, na Rua Marquês de Monte Santo, Av. Amaralina, Av. Octávio Mangabeira, sentido Itapuã – entre o Largo das Baianas até o retorno do Restaurante Cubanakan, e entre o retorno do Restaurante Cubanakan e o Restaurante Ki - Mukeka.

Os veículos em geral, provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego acessar o retorno em frente ao Restaurante Cubanakan, Rua Arthur de Azevedo Machado (Costa Azul), Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana, Av. Jorge Amado, e Avenida Octávio Mangabeira.

Itapuã

Para a Festa de Nossa Senhora da Conceição de Itapuã deste domingo, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 10h, na Rua Dr. Bião de Cerqueira (Saída atrás do Colégio Lomanto Junior), Travessa do Palheta, Rua Calazans Neto, Rua Floresta Azul, Rua Prof. Souza Brito, Ladeira do Abaeté, Rua Aristídes Milton, Av. Octávio Mangabeira (Retorno na 3ª ponte) Rua Aristídes Milton, Rua Prof. Souza Brito, Rua Farol de Itapuã, Praça Vinícius de Moraes, Rua Carlos Drumond de Andrade, Rua Prof. Souza Brito, Rua Floresta Azul, Rua Calazans Neto, Travessa do Palheta, Rua Dr. Bião de Cerqueira (Chegada).

adblock ativo