Eventos alteram o trânsito em Salvador neste fim de semana

Em decorrência de alguns eventos que acontecem na capital baiana, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) divulgou nesta sexta-feira, 6, uma lista com alterações no tráfego de veículos em locais como Engenho Velho de Brotas, Comércio, Águas Claras e outros bairros para o domingo, 8.

Procissão da Padroeira de Nossa Senhora da Conceição - Periperi

Neste domingo, 8, ocorrerá a Procissão da Padroeira de Nossa Senhora da Conceição, no bairro de Periperi. Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 16h, em uma faixa de tráfego, das seguintes vias: Praça Lions Internacional (Saída na Igreja Nossa Senhora da Conceição), Av. Afrânio Peixoto, Rua Frederico Costa, Rua das Pedrinhas, Rua Dr. Almeida, Rua da Glória, Praça da Cabocla, Av. Afrânio Peixoto, Praça Lions Internacional (Chegada na Igreja Nossa Senhora da Conceição).

Festa de Nossa Senhora da Conceição da Praia - Comércio

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará algumas alterações para ordenar o trânsito da região do Comércio. Haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, durante a procissão, a partir das 10h30, na Rua Miguel Calmon, Rua da Holanda, e Avenida da França. A procissão sai da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, após missa solene, em direção às ruas do Comércio e depois retorna para o ponto de partida.

Será feita também proibição da circulação e do estacionamento de veículos, das 5h de sábado à 0h de segunda, 9, na Avenida Lafayete Coutinho (conhecida como Avenida Contorno), trecho compreendido entre o Solar do Unhão e a Praça Visconde de Cayru; Rua Conceição da Praia; Ladeira da Conceição da Praia; Rua Manoel Vitorino; Rua Dionísio Martins; Praça Visconde de Cayru; Rua da Bélgica (trecho compreendido entre as ruas Portugal e Miguel Calmon); Rua Corpo Santo e Rua Santos Dumont.

Os veículos provenientes da Avenida da França, com destino à Cidade Alta, terão como opção de tráfego a Rua da Bélgica, Avenida Estados Unidos, Praça da Inglaterra, Rua Pinto Martins e Ladeira da Montanha. Já os veículos provenientes da Avenida Lafayette Coutinho (Avenida Contorno), com destino à Cidade Baixa, terão como opção de tráfego a Ladeira do Gabriel e a Ladeira dos Aflitos.

Procissão de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão - Centro Histórico

Em virtude da procissão de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, domingo, 8, o trânsito será interditado progressivamente a partir das 17h, em uma de tráfego das seguintes vias do Centro Histórico : Rua Direita de Santo Antônio (Saída na Igreja do Boqueirão), Largo de Santo Antônio, Travessa dos Perdões, Rua dos Perdões, Largo Quitandinha do Capim, Rua dos Adôbes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio (Chegada Igreja do Boqueirão). A procissão ocorrerá em uma faixa de tráfego, sem realização de paradas.

Caminhada da Bíblia - Águas Claras

O evento ocorre no dia 8 de dezembro, no bairro de Águas Claras. Para tanto, será realizada a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 14h30, em uma faixa de tráfego, das seguintes vias: Rua Dr. Jorge Costa Andrade (Saída no Posto Petróleo), Rua Presidente Médici, Rua Direta da Caixa d’água (Chegada no Final de Linha de Águas Claras).

Caminhada pelo fim da Violência contra a Mulher - Orla

No domingo, 8, acontece a Caminhada Pelo Fim da Violência Contra Mulher na Av. Octávio Mangabeira, no trecho entre o Jardim dos Namorados e o estacionamento do Jardim de Alah. Para realização do percurso, haverá Interdição do tráfego de veículos, das 9h às 12h, ao longo da avenida, no sentido Itapuã, em uma faixa da direita.

Marcha da Bíblia em São Cristóvão

Moradores e fiéis farão uma Marcha da Bíblica em São Cristóvão no domingo, 8. Por conta disso, o tráfego de veículos terá de ser interditado progressivamente, a partir das 9h em uma faixa das seguintes vias: Av. Aliomar Baleeiro (Saída Construa Mais), Rua Lauro de Freitas, Rua Cel. Manoel Ramos Deiró, Rua Santo Antônio (Chegada na Igreja Batista Monte Calvário).

Caminhada contra as Drogas Resgate - Uruguai

Para o evento que acontecerá neste domingo, 8, será feita a interdição progressiva do tráfego, a partir das 14h, em uma faixa de tráfego, das ruas do Uruguai, com saída no Maxx Atacado e Silvino Pereira, com chegada no final de linha do Uruguai.

adblock ativo