Evento religioso no Parque de Exposições engarrafa Orla

Encerrado às 14 horas deste sábado, 31, um evento religioso no Parque de Exposições de Salvador ainda provoca congestionamento na Orla, no sentidp Itapuã, a partir da Boca do Rio. Desde o início da manhã de hoje, o evento causou um congestionamento na Avenida Paralela, onde o fluxo ainda é intenso nesta tarde, e na Orla. Dois mil ônibus trouxeram fiéis ao local.

Durante a manhã, carros e ônibus ficaram estacionados ao longo da Paralela, o que aumentou o congestionamento. O tráfego também ficou complicado em Itapuã, na Avenida Dorival Caymmi, na orla, na Avenida Octávio Mangabeira, com trânsito travado até Patamares e também em São Cristovão.

Sete viaturas da Transalvador continuam no local para auxiliar os motoristas. Pela manhã, o engarrafamento alcançou a altura da loja Ferreira Costa, próximo à entrada do viaduto.

Internautas que participam do Grupo Trânsito Salvador, no Facebook, relatam que desde às 6h da manhã vários ônibus de viagem estão parados na região do Parque de Exposições. Aproximadamente 50 mil pessoas participaram do evento.

A Transalvador informou que ainda não há congestionamento na Paralela por causa de um outro evento que será realizado, o Circuito Banco do Brasil, com shows da cantora inglesa Joss Stone e da banda Skank.

