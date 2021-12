Evento esportivo altera trânsito na orla

O tráfego de veículos entre os bairros da Boca do Rio e Jardim de Alah será modificado neste sábado (20), por causa da realização de um evento esportivo, segundo informou a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

A avenida Otávio Mangabeira, sentido Itapuã desde o retorno em frente ao restaurante Bambara até a saída da avenida Jorge Amado, perto do Multishop, na Boca do Rio. No sentido Pituba, fica proibido trafegar na via a partir das 20h20, no trecho entre a avenida Simon Bolívar e o Bambara.

Os condutores que saírem da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção a Rua Arthur de Azevedo Machado, no Costa Azul, e as avenidas Tancredo Neves, Luis Viana e Orlando Gomes.

Os moradores dessas áreas terão acesso garantido às vias interditadas desde que apresentem o documento do veículo e comprovem o endereço através de contas de telefone, água e energia elétrica.

adblock ativo