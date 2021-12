Evento discute a redução de acidentes de trânsito em Salvador

Será realizado no próximo dia 19 no Hotel Fiesta, situado no Itaigara, em Salvador, o "Fórum Vida no Trânsito: Caminhos e Desafios", que tem como objetivo discutir propostas para a redução de acidentes na capital baiana. O evento, que é organizado por instituições municipais, estaduais e federais, ocorre das 8h às 16h30.

O fórum é aberto ao público, mas para participar os interessados devem se inscrever pelo site oficial ou pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), órgão responsável pela coordenação, além de doar 1 kg de alimento não perecível.

A programação conta com especialistas das áreas da educação, segurança, engenharia do tráfego, saúde, tecnologia e órgãos de trânsito, que participarão de mesa redonda, talk show e palestras. Entre eles, está o assessor internacional em Segurança Viária da Organização Pan-Americana de Saúde Opas/OMS, Victor Paravino, que irá falar sobre estratégias para reduzir os acidentes.

O Fórum Vida no Trânsito é uma iniciativa e ação conjunta das entidades que compõem o Comitê Gestor do Projeto Vida no Trânsito de Salvador (Secretarias da Saúde Municipal e Estadual, Transalvador, Semob, Detran, Abramet, PRF, PRE, Ufba, Samu e SSP-BA).

