Evento altera trânsito na Barra, Ondina e Rio Vermelho

O trânsito está alterado até a próxima terça, 17, na Barra, Ondina e Rio Vermelho. A mudança é para realização de um evento esportivo. Está proibido estacionar no Largo do Farol da Barra, ao lado do posto de combustível. Os motoristas também não podem deixar os veículos na praça Bahia Sol e na Rua Nossa Senhora de Fátima, em Ondina, entre 3 e 11 horas de domingo, 15.



O tráfego será interditado das 20 horas de sábado, 14, às 4 horas de domingo, 15, na Av. Sete de Setembro, entre a Rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol da Barra; no Largo do Farol da Barra; Av. Oceânica, do Largo do Farol até os limites com a Rua Professor Lemos de Brito; e na Rua Marquês de Leão, no trecho em frente ao Club Cabana da Barra da Marina.



Os condutores que saem sentido Centro podem seguir pela Av. Oceânica, Rua Professor Lemos Brito, Rua Afonso Celso, até a Av. Sete de Setembro. Já quem segue no sentido oposto pode ir pela Rua Barão de Itapuã, Rua César Zama, Rua Marquês de Caravelas, até retomar a Av. Oceânica.



O trânsito também será interditado das 4 às 13 horas de domingo na Av. Sete de Setembro, entre a Rua Barão de Itapuã e o Largo do Farol da Barra, no Largo do Farol da Barra e na Av. Oceânica, até a Rua Senta Pua.

