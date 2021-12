Evento altera tráfego no Alto do Cabrito neste fim de semana

Algumas vias do bairro Alto do Cabrito, em Salvador, sofrerão alterações no trânsito para a realização da XIV Ressaca do Carnaval - Festa das Cabritas.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a interdição acontece a partir deste sábado, 11, das 19h às 1h30, e no domingo, 12, das 9h às 19h. O bloqueio ocorrerá na 2ª Travessa Ana Piedade, Rua Estrada Velha do Lobato, Praça Maroly Lopes, Rua Fabriciano Conceição e Largo de Raul, ficando proibido a circulação e o estacionamento de veículos nos locais.

Para os moradores da região, o acesso só será permitido mediante comprovação de endereço.

adblock ativo