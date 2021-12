Evento aborda uso de álcool e outras drogas no trânsito

Os riscos que o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas representam para o trânsito são o tema geral do seminário aberto nesta terça-feira, 17, pelo Detran-BA no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura do Salvador Shopping. O evento prossegue até sexta-feira, 20, das 9h às 13h, dentro do III Seminário sobre Segurança no Trânsito da Bahia, o Transitando.

Quem visitar o shopping poderá experimentar o simulador de direção veicular, equipamento que proporciona a sensação de se estar dirigindo sob efeito do álcool. O objetivo é mostrar o quanto deve ser levada a sério uma direção segura e defensiva, ajudando a conscientizar motoristas de diferentes faixas etárias. O simulador pode ser usado por cinco minutos, podendo o participante escolher um determinado índice de alcoolemia para exemplificar o efeito.

Conscientização -"Nosso objetivo é levar a população a refletir sobre as suas ações. Aqui, buscamos discutir os problemas do trânsito e apontar as soluções, para que assim possamos minimizar (a intensidade) e reduzir (em quantidade) os acidentes", disse o major da Polícia Militar Genésio Luide Souza, pedagogo e assessor técnico do Detran-BA.

Continuação da campanha Década de Ações de Segurança no Trânsito 2011-2020, o evento tem palestras que abordam de diferentes formas o tema intitulado Álcool, outras drogas e a segurança no trânsito: efeitos, responsabilidades e escolhas.

Dados do IBGE apontam que o trânsito no Brasil mata 43 mil pessoas por ano. O País está em 5º lugar no mundo em taxa de mortalidade em a acidentes com veículos. Na Bahia, esta taxa aumentou 110% entre os anos 200 e 2011, passando de 9 por 100 mil habitantes para 19,4 por 100 mil habitantes.

Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde divulgou um levantamento que aponta que uma em cada cinco vítimas de trânsito atendidas nos prontos-socorros de hospitais públicos brasileiros ingeriu bebida alcoólica.

Esse último levantamento faz parte do estudo Vigilância de violências e acidentes (Viva) e revela que entre as pessoas envolvidas neste tipo de acidente, 22,3% dos condutores, 21,4% dos pedestres e 17,7% dos passageiros apresentavam sinais de embriaguez ou confirmaram consumo de álcool.

