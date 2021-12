Estudantes protestam por mais segurança na Paralela

Estudantes do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) protestaram na noite desta terça-feira, 22, por mais segurança na região da instituição. Na segunda-feira, 21, o policial militar Arisvaldo das Neves Santana, 47 anos, foi morto em uma passarela próxima a Unijorge, na avenida Paralela.

O protesto deixpu o trânsito na via sentido centro congestionado, informou a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). Ainda segundo o órgão, os estudantes inicialmente fecharam a via marginal da Paralela, mas por volta das 19h45, os manifestantes fecharam a via principal.

A Transalvador informou que o lentidão alcançou o Wen't Wild. Por volta das 20h50 os manifestantes liberaram as duas pistas.

O Caso

Arisvaldo estava acompanhado da esposa quando bandidos tentaram roubar a mulher. O PM reagiu e trocou tiros com os bandidos, sendo baleado. Quando uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) chegou no local constatou que ele já estava morto.

