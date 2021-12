Estudantes fazem protesto e deixam trânsito lento no Centro

Estudantes do Colégio Estadual Odorico Tavares, que fica no Corredor da Vitória, fazem uma manifestação desde o final da manhã desta quinta-feira, 9, na avenida Sete de Setembro, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o protesto começou por volta das 11h30, em frente ao colégio. Cerca de 100 estudantes saíram em passeata pela avenida usando as duas faixas e bloqueando o trânsito no local.

Ainda segundo a Transalvador, por volta das 12h30, quando chegavam próximo ao Relógio de São Pedro, os alunos passaram a usar apenas uma faixa. O trânsito está lento na região. Os estudantes reclamam da demissão de terceirizados do colégio.

Em nota a Secretaria da Educação do Estado (SEC), informou que a unidade escolar já conta com quatro vigilantes e não houve redução do quadro. Já em relação aos serviços terceirizados, disse que está acompanhando a situação e adotando providências para que os serviços prestados na unidade escolar não sofram descontinuidade.

Equipes do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM/Centro Histórico) estão acompanhando a caminhada.

