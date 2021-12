Estudantes da Uneb fazem protesto na avenida Paralela

Um grupo de estudantes da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) realiza uma manifestação nesta segunda-feira, 22, na avenida Paralela, sentido Centro, e deixa o trânsito congestionado. O protesto começou por volta das 6h15.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), cerca de 50 universitários participam da caminhada, que já está na altura do viaduto do Centro Administrativo da Bahia (CAB). Eles estão com cartazes nas mãos e pedem melhorias na universidade.

Ainda conforme informação do órgão de trânsito, viaturas da Transalvador e da Polícia Militar acompanham a manifestação. O trânsito também está congestionado, sentido aeroporto.

