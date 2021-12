Estradas baianas passam por obras de recuperação até dia 7

Os motoristas que forem trafegar pelas rodovias que cortam a Bahia, precisam ficar atentos as obras de recuperação da Concessionária ViaBahia até o próximo domingo, 7. A empresa realiza várias obras de manutenção tanto nas BRs quanto nas BAs, em várias vias que passam pelo estado.

De acordo com a assessoria de comunicação da ViaBahia, podem haver pontos de interdição com uma distância mínima de 10 quilômetros entre a obra e o local interditado. Foram instaladas placas de sinalização ao longo das rodovias, com informações sobre o trecho em manutenção.

Na BR-116 ocorre o sistema "Pare / Siga". No sentido da via que estiver com realização de trabalhos, devem ter filas de carros na via, por causa do tempo de espera para poder voltar a trafegar.

A concessionária atende chamado de socorro na BR-324 pelo 0800-6000-324. Já na BR-116, os motoristas que precisarem de algum tipo de auxílio devem ligar para o 0800-6000-116.

