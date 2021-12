Estrada do Coco passa por obra na noite desta quarta

A BA-099, conhecida como Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, vai passar por uma intervenção na noite desta quarta-feira, 20. Será instalada defensas metálicas no km 8,5 da passagem subterrânea da rodovia. Apesar do serviço, a estrada não será interditada, de acordo com a Concessionária Bahia Norte (CBN).

A via será sinalizada para chamar a atenção dos motoristas, que circularem no local entre 22 horas desta quarta e 5 horas de quinta.

O horário foi escolhido por ser considerado de menor fluxo de veículos, evitando congestionamentos na região.

