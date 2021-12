Estrada do Coco ganhará 32 fotossensores de trânsito

O excesso de velocidade de trânsito passará a ser identificado eletronicamente ainda este ano em Lauro de Freitas (Grande Salvador).

Nesta segunda-feira, 7, o prefeito da cidade, Márcio Paiva, assinou contrato que prevê a instalação de 32 fotossensores para fiscalização na Estrada do Coco, via mais movimentada do município.

Os fotossensores passarão por um período de testes - acompanhados por equipes do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) - e a instalação está programada para ser finalizada ainda no segundo semestre de 2014.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, projeta-se que, além de identificar eletronicamente as infrações, a instalação dos equipamentos ajudará também na fiscalização de outras irregularidades.

Isso porque os agentes que antes trabalhavam para identificar velocidade excessiva na via serão deslocados para outras atividades, a exemplo da fiscalização de estacionamento em locais proibidos.

Modernização

Também por conta disso, o sistema de multas será modernizado, com a desativação do registro manuscrito das infrações.

Talões eletrônicos de multa, todos com conexão de internet 3G, foram adquiridos e passarão a ser utilizados pelos agentes de trânsito em toda a extensão da cidade em 30 dias, após um período de treinamento.

Com o novo equipamento, agentes vão poder consultar informações sobre os veículos em tempo real, utilizando o banco de dados do Departamento de Trânsito da Bahia (Detran-BA).

adblock ativo