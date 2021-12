Estrada do Coco e Linha Verde passam por obras de manutenção

A partir desta semana a Estrada do Coco e Linha Verde passarão por obras de manutenção. Segundo a Concessionária Litoral Norte (CLN), as intervenções irão ocorrer no pavimento e possuem o objetivo de gerar segurança aos usuários da rodovia. As ações irão ocorrer, das 7h às 17h, pelos próximos seis meses.

Durante a ação, serão restaurados 40 quilômetros destes locais e também nos acessos, incluindo ações com reparos definidos. Paralelo a isso, também será feita a revitalização de 100 quilômetros de sinalização horizontal e 1000 m² de inserção de novas placas de sinalização vertical.

Além das obras, quatro pontes serão recuperadas nos próximos 12 meses, são as do Rio Joanes, no KM 7,7; Rio Jacuípe, do KM 32; Rio Pojuca, do KM 49 e Rio Sauípe, do KM 78.

Segundo a CLN, os condutores devem dobrar a atenção durante a execução das obras, além de serem compreensivos em relação a possibilidade de alterações no tráfego.

adblock ativo