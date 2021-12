Estrada do Coco é bloqueada parcialmente para realização de obras

A BA-099 (Estrada do Coco) terá uma das faixas bloqueadas na noite desta sexta-feira, 4, para a realização de obras. O bloqueio parcial ocorre na altura do km 8,5, no sentido Salvador, segundo a concessionária Bahia Norte.

Já no sábado, 5, os motoristas que trafegam pela rodovia devem ficar atentos à alteração no posicionamento da sinalização.

