Estado anuncia ligação entre região do Barradão e Paralela

A região do estádio Manoel Barradas (Barradão) ganhará uma nova ligação com a avenida Paralela.



É o que prevê o projeto do governo do estado para construção de uma via expressa de 4,6 quilômetros e investimento de R$ 18 milhões.



O governador Jaques Wagner programou o anúncio da licitação para a próxima sexta-feira, 14, em um evento no Barradão, às 10h30.



A verba orçada para a obra tem aporte de R$ 5 milhões do governo federal e o restante (R$ 13 milhões) com recursos estaduais.



A nova via prevê pista dupla, duas faixas por sentido e mais o recuo para a colocação de ponto de ônibus, além de passeio nos dois lados, 165 postes, sinalização, 668 árvores e um canteiro central para fazer a separação da pista.



Para que a ligação seja construída, a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder) prevê que 100 unidades habitacionais sejam desapropriadas.



A via passará pelos bairros de Trobogy, Canabrava e Nova Brasília, e deverá beneficiar cerca de 200 mil pessoas, conforme estimativa do órgão.



Após o lançamento do edital, de acordo com o diretor de obras estruturais da Conder, Sérgio Silva, a previsão é que a ordem de serviço seja assinada em "meados de abril" e a obra seja concluída em 18 meses, no máximo.



"É o prazo máximo, mas a expectativa é que possa ser até menor. A questão é que há áreas que terão que ser desapropriadas. A desapropriação é uma variável que muitas vezes atrasa mais do que o devido porque há negociação, processo judicial, remoção", destaca o secretário de Comunicação do Estado, Robinson Almeida.



Atualmente, o acesso mais utilizado para se chegar ao Barradão pela avenida Paralela é por trás da Universidade Jorge Amado (Unijorge), passando pela rua Artêmio Valente, com uma faixa em cada sentido.



"É uma via simples, sem recuo para transporte coletivo e que engarrafa constantemente", afirma Silva. Nos dias de jogos, os deslocamentos para o estádio causam retenção nas avenidas Paralela e São Rafael.



"A obra beneficiará toda a população residente nessa região porque a via não será utilizada apenas para os dias de jogos. Ela será incorporada à malha urbana da cidade.

A estrutura atual não comporta e provoca vários engarrafamentos", ressalta o secretário de Comunicação.



O acesso é uma demanda antiga de torcedores e da diretoria do Vitória, e chegou a ser cogitado durante a gestão do ex-prefeito João Henrique.



"Salvador tem engarrafamento todos os dias. Quando tem jogo, é pior. É uma reclamação das pessoas que vão ao estádio", diz o secretário.

Miolo



Com a obra, o diretor de obras estruturais da Conder diz que o objetivo é melhorar a trafegabilidade na região do miolo da cidade, que inclui bairros como Nova Brasília, Cajazeiras e Sete de Abril, e ligar a região com a orla.



"A via expressa para o Barradão será uma terceira alternativa de ligação, com a avenida Gal Costa - cujo edital de duplicação está sendo elaborado - e a futura avenida 29 de Março (Águas Claras-orla)", destaca Silva.



O diretor cita, ainda, que, desde o ano passado, havia estudos iniciais na Conder para construir uma via com pista simples, de apenas duas faixas. Para o novo projeto, considerado como mais amplo, a Conder contratou a empresa Globo Engenharia, com um custo de R$ 400 mil.





adblock ativo