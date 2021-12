Estacionamento na Barra será reordenado a partir de sábado

O estacionamento de veículos na orla de Salvador começa a ser reordenado a partir deste sábado, 5. O bairro da Barra, trecho que compreende a Ladeira da Barra até o Cristo, será o ponto de partida para as ações da nova gestão municipal. Na região "fica terminantemente proibido estacionar ao longo da calçada, que fica do lado do mar", conforme nota divulgada pela Secretaria Municipal de Comunicação Social.

Na manhã desta sexta-feira, 4, agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) colocaram placas de sinalização em toda a região. No sábado, 5, e domingo, 6, eles estarão presentes na região com o intuito de orientar os motoristas sobre a nova determinação para o trânsito local.

O secretário municipal de Urbanismo e Transporte, José Carlos Aleluia, considera que a medida vai não só desafogar o trânsito na Barra, como também dar maior liberdade aos pedestres e liberar a vista para o mar. "Com o estacionamento dos dois lados da via, como vinha sendo feito, até deixar um banhista na praia causava congestionamento", comenta.

Para Aleluia, a mudança é resultado de estudos e integra a série de ações previstas pelo prefeito ACM Neto para a requalificação da Barra. "Entre outros, já está sendo desenvolvido um projeto para a ampliação da calçada. Novas ações de reordenamento do trânsito também serão realizadas na Avenida Sete, Comércio, Avenida Suburbana e Cazajeiras", revela.

Já o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, acredita que a operação é necessária e imprescindível ao disciplinamento do trânsito em Salvador. Ele também alerta que não será mais tolerado o estacionamento nas áreas proibidas e muito menos sobre as calçadas. "Nos finais de semana, na Ladeira da Barra, próximo ao Yacht Club, tem sido muito comum estacionar sobre a calçada. A partir de agora isso não será mais admitido", avisa.

O motorista que não cumprir as determinações poderá ter o carro rebocado por agentes da Transalvador.

