Estacionamento irregular causa congestionamento no Centro

O trânsito na região do centro da cidade está congestionado no começo da tarde desta sexta-feira, 9, devido ao intenso número de motoristas que estacionam de forma irregular nos dois sentidos da pista. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), as vias consideradas mais lentas são a Avenida Sete de Setembro e Carlos Gomes.

A Transalvador informou que uma equipe será enviada até a região para tomar as devidas providências e tentar normalizar o tráfego. Ainda de acordo com o órgão de trânsito, há retenção também nos dois sentidos na Avenida Mário Leal, conhecida como Bonocô e na ACM, sentido Iguatemi.

Até o momento, foi registrado um acidente com duas vítimas na capital baiana.

