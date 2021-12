Estabelecimento que interfere no trânsito deve ter agentes

A Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) assinou nesta terça-feira, 8, uma portaria que define novas regras aos estabelecimentos que causam interferência direta no tráfego da cidade.

Estão incluídos supermercados, clínicas, escolas e até mesmo shoppings em construção. A partir da publicação desta portaria - que deve ser feita ainda nesta semana, no Diário Oficial do Município - estes estabelecimentos serão obrigados a contratar agentes particulares para organizar o trânsito nas proximidades.

Caso o estabelecimento seja considerado um Polo Gerador de Viagens (PGV), será notificado e deverá se adequar à nova norma. Entre os polos já identificados pela Transalvador estão os colégios particulares da capital, a clínica Delfin, no Itaigara, e alguns empreendimentos no Horto Florestal.

As empresas que prestam serviços de monitoria do trânsito devem se cadastrar com a Transalvador para que possam começar a atuar. Os monitores passarão por curso de capacitação, ministrado pelas próprias empresas.

