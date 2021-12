Entrada do Imbuí será bloqueada no final de semana

A entrada principal do bairro do Imbuí, na avenida Paralela, será interditada neste final de semana: da 0h deste sábado, 7, às 4h de segunda-feira, 9. A medida será adotada para viabilizar a construção de dois viadutos que estão sendo feitos no local pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder).



De acordo com a assessoria do órgão, a interdição da via é necessária por conta de intervenções que precisam ser realizadas, como o remanejamento de rede de abastecimento da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa).

Como alternativa para os motoristas que precisam trafegar pelo Imbuí, está sendo construído um acesso provisório ao bairro, com a abertura de uma via antes do posto de combustível Shell, na avenida Paralela - cerca de 200 metros após a entrada que será bloqueada.

O motorista Sivonei Gomes diz que a mudança provisória no tráfego não o incomodará. "Gosto de seguir pela avenida Jorge Amado. A mudança não vai interferir no meu roteiro, e tudo voltará ao normal na segunda-feira", disse.

"Eu sempre pego a entrada do Imbuí para ir ao Stiep apenas durante a semana. Vou ficar livre de fazer o retorno", comemorou o policial militar Oscar Lopes.

Outra opção - Quem precisar acessar o Imbuí da 0h de amanhã às 4h de segunda-feira também pode seguir pela Estrada das Pedrinhas, ao lado do supermercado Extra, e a avenida Jorge Amado, para quem trafega pela Octavio Mangabeira, no sentido da orla.

Mas, para a comerciante Célia Ribeiro, a mudança no tráfego vai gerar transtornos: "Mesmo sendo apenas no fim de semana, teremos que fazer o retorno e passar por dentro da Estrada das Pedrinhas, pegar uma via que quase nunca passo. Será horrível voltar para casa nesses dias", prevê.

Outros moradores do bairro também não aprovam a interdição e acreditam que as obras vão gerar mais engarrafamento na região.

"Como eu moro aqui, fica mais fácil perceber o quanto o trânsito ficará congestionado com a construção desses viadutos, porque vai aumentar a circulação de veículos. E esse bloqueio vai piorar, ainda mais, o engarrafamento na cidade", acredita o vendedor Igor Bastos.

A assessoria da Conder informou que a entrada principal do Imbuí só será interditada neste final de semana. Outras interdições só serão feitas se houver necessidade de planejamento, o que, por enquanto, não está previsto.

Complexo de obras - Os serviços fazem parte de um complexo de três viadutos e vias marginais que serão construídos entre a avenida Paralela e a entrada do Imbuí, cujo convênio foi assinado pelo governador do estado, Jaques Wagner, em abril deste ano. A previsão de término das obras é de dez meses.

A gerência de Planejamento da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) informou que a construção dos viadutos no Imbuí está sendo realizada pelo Consórcio Imbuí e que o bloqueio é necessário por motivos de segurança.

As empresas que estão realizando os trabalhos foram selecionadas pela concorrência pública feita pela Conder por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano. As obras estão orçadas em cerca de R$ 95 milhões.

