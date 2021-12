Após a implementação de modificações no trânsito na região do Iguatemi, o tráfego de veículos está intenso na Avenida Paulo VI e na Rua da Alfazema (atrás do Hiper Bompreço) no início da noite desta segunda-feira, 19, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador).

A mudança mais significativa foi realizada na via em frente ao shopping, que passa a ter sentido único para a avenida Tancredo Neves.

Quem segue da avenida Mário Legal Ferreira (Bonocô) para o shopping vai utilizar o novo acesso, com semáforo. A rua Alfazema (atrás do Hiper Bompreço) terá sentido único para o Caminho das Árvores; já o sentido da rua Cipreste (na lateral do hipermercado) segue em direção à ACM.

Confira no vídeo as mudanças no trânsito:

Da Redação Entorno do Iguatemi tem fluxo intenso após mudanças

<GALERIA ID=19794/>

adblock ativo