Engenho Velho de Brotas passa por mudanças viárias permanentes

Quem estiver passando pelo bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, deve ficar atento às alterações permanentes realizadas no tráfego da região. A mudança, que começou desde o sábado, 24, transformou a rua de mão dupla, Brígida do Vale, em via de sentido único.

O sentido único da rua segue agora em direção ao centro do bairro, até a intersecção com a rua Pedro Machado. Além disso, também não é mais permitido estacionar na via. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a decisão foi tomada para promover mais mobilidade aos condutores que dirigem pela localidade.

Atualmente, quem está no Engenho Velho e vai para o Dique do Tororó deve acessar a rua Pedro Machado. A opção é de entrar na rua Antônio Costa, à direta, ou seguir pela rua Chile da Capelinha, para então descer a ladeira da União.

Quem está no Dique e precisa acessar o Engenho Velho deve entrar na rua Reis Príncipe e seguir pela rua Brígida do Vale. A rua Almirante Alves Câmara continua com sentido duplo entre as ruas Manoel Faustino e Maria Felipa, entretanto, com sentido único num pequeno trecho antes da intersecção com a rua Manoel Faustino.

A sinalização do local também passou por melhorias. Faixas informando as mudanças de tráfego foram instaladas por toda a região desde o início do mês. Durante os primeiros dias, agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas.

Faixa foi instalada para avisar os motoristas

